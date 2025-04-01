'Доллар за доллар': как страны Европы и Азии готовятся к новым таможенным тарифам Трампа

В Европе и Азии готовятся к введению президентом США Дональдом Трампом новых пошлин, о которых он должен объявить 2-го апреля. Американский лидер уже дал понять, что намерен применить таможенные тарифы "доллар за доллар" на импортные товары из стран, которые имеют собственные пошлины на американскую продукцию, но также предположил, что может ввести менее строгие пошлины.

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В Белом доме сообщили, что главные экономические советники Трампа представили ему планы по применению новых взаимных пошлин, и президент выберет среди них те, которые будут объявлены в среду. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает CNN.

OBOZ.UA собрал информацию о том, как в мире готовятся к этим новым таможенным тарифам.

Страны Европы

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, по ее мнению, будущие пошлины сигнализируют о начале движения континента к большей самодостаточности в таких сферах, как оборона и энергообеспечение.

"Я считаю это моментом, когда мы должны вместе решить взять нашу судьбу в свои руки, и я думаю, что это движение к независимости", – сказала она.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Европейский Союз готов ответить на таможенные тарифы Трампа единым фронтом.

Мы писали о том, что Европейская комиссия рассматривает возможность полного закрытия рынка ЕС для американских товаров в ответ на ограничения торговли США. Ожидается, что, если этот шаг будет реализован, это может привести к беспрецедентному обострению трансатлантической торговой войны.

Тем временем пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщил, что британское правительство "активно готовится ко всем возможным вариантам развития событий". Он также сказал журналистам, что переговоры между Великобританией и США по заключению соглашения об избежании пошлин, вероятно, продолжатся и после среды.

Страны Азии

Япония, Китай и Южная Корея обсудили соглашение о свободной торговле, чтобы уменьшить последствия новых пошлин, введенных администрацией Трампа. Это свидетельствует о росте стремления азиатских стран к более тесному экономическому сотрудничеству на фоне угроз США.

Три упомянутых страны провели экономические переговоры впервые за пять лет, пообещав содействовать честной торговле и укреплению экономических связей между ними.

Главным вопросом обсуждения стало соглашение о свободной торговле, которое могло бы смягчить последствия американских торговых ограничений. Хотя конкретный прогресс в переговорах достигнут не был, представители Японии, Китая и Южной Кореи подчеркнули важность сотрудничества в условиях растущего экономического давления со стороны США.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее команда крайне обеспокоены поведением президента США Дональда Трампа. Причиной этого являются американские пошлины на импортируемые автомобили.

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