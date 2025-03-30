Страны объединяются, чтобы противостоять пошлинам Трампа: какое соглашение планируют Япония, Китай и Южная Корея

Япония, Китай и Южная Корея обсуждают соглашение о свободной торговле, чтобы уменьшить последствия новых пошлин, вводимых администрацией Трампа. Это свидетельствует о росте стремления азиатских стран к более тесному экономическому сотрудничеству на фоне угроз США.

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Об этом пишет Bloomberg. В воскресенье в Сеуле состоялась встреча главы Минпрома Южной Кореи Ан Дук Гена, министра промышленности Японии Йодзи Муто и китайского министра Ван Вентао.

Главным вопросом обсуждения стало соглашение о свободной торговле между тремя странами, которое могло бы смягчить последствия американских торговых ограничений. Хотя конкретный прогресс в переговорах достигнут не был, министры подчеркнули важность сотрудничества в условиях растущего экономического давления со стороны США. Они обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули необходимость трехстороннего экономического и торгового сотрудничества для эффективного решения вызовов и достижения положительных результатов в ключевых секторах экономики.

Встреча состоялась накануне 3 апреля, когда Соединенные Штаты введут 25% пошлины на импорт автомобилей. Это решение значительно затронет японских и южнокорейских автопроизводителей, являющихся одними из главных экспортеров транспортных средств в США. Также ожидается, что президент Дональд Трамп анонсирует так называемые "взаимные пошлины", которые могут повлиять на полупроводниковую и фармацевтическую промышленность.

Особую угрозу эти меры представляют для Южной Кореи, ведь продажи полупроводников являются основным источником ее экономического роста. Аналитики отмечают, что эти тарифы являются частью более широкой стратегии США, направленной не только на Китай, но и на его ключевых торговых партнеров в Восточной Азии, включая Японию и Южную Корею.

Министры также договорились укрепить Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) – торговый блок, включающий крупнейшие экономики Азии, включая Китай, Японию и Южную Корею. Его целью является оптимизация цепей поставок и расширение торговых и инвестиционных связей между странами. США не являются частью этого пакта, что делает RCEP своеобразной альтернативой американскому влиянию на азиатский рынок.

Кроме того, Япония рассматривает возможность принятия мер по защите своих рабочих мест от последствий американских пошлин на автомобили. Южная Корея также готовится к чрезвычайным мерам по поддержке своих автопроизводителей. Китай со своей стороны недавно ввел соответствующие штрафные тарифы на американские товары и стремится стабилизировать свои торговые отношения с другими странами.

На фоне обострения торговой ситуации президент КНР Си Цзиньпин в прошлую пятницу провел встречу с лидерами мирового бизнеса, пытаясь поднять уровень доверия к китайской экономике. На мероприятии присутствовали представители ведущих компаний, включая Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., непосредственно пострадавших от новых американских пошлин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США готовятся наложить пошлину на импорт из Европейского Союза (ЕС) и Канады. Но тарифы могут оказаться еще более жесткими в случае сотрудничества ЕС и Канады, чтобы противостоять торговому давлению американской администрации.

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