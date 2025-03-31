ЕС готовится к масштабной торговой войне с США: рынок для американских товаров могут полностью закрыть

Европейская комиссия рассматривает возможность полного закрытия рынка ЕС (Европейский Союз) для американских товаров в ответ на ограничения торговли США. Ожидается, что, если этот шаг будет реализован, это может привести к беспрецедентному обострению трансатлантической торговой войны.

Видео дня

Об этом пишет El País. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о новом пакете тарифов, направленном на импорт товаров в США.

Эти пошлины, относящиеся, в частности, к металлургической продукции, стали очередным шагом в торговой войне между двумя сторонами Атлантики. В ответ Европейская комиссия, контролирующая торговлю для всех 27 стран-членов ЕС, разрабатывает собственный жесткий сценарий экономических контрмер.

Одним из наиболее обсуждаемых инструментов является так называемый инструмент принуждения – механизм, позволяющий Брюсселю не только вводить дополнительные пошлины, но и полностью блокировать доступ американских компаний к рынку ЕС, запрещая им участие в государственных тендерах и проектах, финансируемых из европейского бюджета.

Масштаб торговли между США и ЕС является одним из самых больших в мире. По данным американской администрации, общий объем товарооборота между сторонами достигает 975 миллиардов долларов, причем ЕС имеет значительный профицит в размере 235,571 миллиарда долларов. Однако, несмотря на этот факт, ситуация в сфере услуг противоположна: Соединенные Штаты имеют положительное сальдо в $75,617 млрд в этой области.

В связи с этим Евросоюз рассматривает возможность не только введения тарифов на американские товары, но и ограничения деятельности США в сфере финансовых, цифровых услуг и интеллектуальной собственности. Это может оказаться настоящим ударом для американского бизнеса.

Некоторые страны ЕС, включая Францию, Италию и Ирландию, требуют осторожного подхода, опасаясь серьезных экономических последствий. Они призывают Европейскую комиссию избегать непродуманных шагов и тщательно выбирать перечень подпадающих под новые санкции товаров.

На этом фоне ситуация становится все более напряженной: Трамп объявил о возможном введении 200%-й пошлины на европейские алкогольные напитки, что вызвало волну беспокойства среди производителей вина и виски. Это раскалывает европейские страны в вопросе о необходимости жесткого ответа.

ЕС пытается продолжить диалог с Вашингтоном. В ходе последних переговоров в США европейские представители пытались найти компромисс, предложив уступки посредством снижения тарифов на промышленные товары и увеличения импорта американского газа. Однако реакция США была холодной. Новые 25%-е пошлины на импорт автомобилей из ЕС стали сигналом, что переговоры вряд ли приведут к деэскалации конфликта.

Европейские политики считают, что окончательные решения принимает лично Трамп и его нестабильная позиция делает какие-либо переговоры крайне непредсказуемыми. Брюссель ожидает, что США могут ввести дополнительные тарифы, которые ударят по европейским экспортерам еще сильнее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Япония, Китай и Южная Корея обсуждают соглашение о свободной торговле, чтобы уменьшить последствия новых пошлин, вводимых администрацией Трампа. Это свидетельствует о росте стремления азиатских стран к более тесному экономическому сотрудничеству на фоне угроз США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!