Правительство Мэлони 'очень озабочено' поведением Трампа – Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и ее команда крайне обеспокоены поведением президента США Дональда Трампа. Причиной этого являются американские пошлины на импортируемые автомобили.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на итальянских чиновников, пожелавших остаться анонимами. Они отметили, что тарифы, объявленные Трампом, окажут влияние на итальянских автопроизводителей.

По словам собеседников издания, Мэлони тщательно избегает какой-либо публичной критики президента США, и все, что она говорит о торговле или продвижении мира в Украине, тщательно выверяет, чтобы не вызвать вражды со стороны Белого дома.

Однако, несмотря на это, итальянские автопроизводители, такие как Stellantis NV, все равно пострадают от тарифов США, объявленных на прошлой неделе американским лидером. Производитель же суперкаров Ferrari NV уже заявил, что поднимет цены на некоторые модели в Соединенных Штатах.

Джорджа Мэлони позиционирует себя как ключевого игрока как в Евросоюзе, так и в отношениях с США. Она была единственным европейским лидером, посетившим инаугурацию Трампа. Мэлони встречалась с президентом в его резиденции Мар-а-Лаго, имела тесные связи с Илоном Маском и объявила, что ожидает визита в Белый дом.

По словам итальянских чиновников, она хочет использовать эту поездку, чтобы обеспечить по крайней мере частичную отмену пошлин США на импорт из Европейского Союза. Но точная дата визита Мэлони еще не определена.

Также премьер Италии пыталась через дипломатов связаться с Белым домом, но пока это не принесло никаких результатов, говорят собеседники издания.

Bloomberg отмечает, что после почти двух с половиной лет пребывания Мелони у власти ее коалиция подверглась самой серьезной публичной критике. Побуждение ЕС к конкретным обязательствам по расходам на оборону и поддержку Украины подчеркнуло финансовые ограничения, которые годами препятствовали итальянским лидерам. А разрыв трансатлантических отношений означает, что вместо того, чтобы навести мосты, Мелони, скорее всего, придется встать на чью-либо сторону.

Она настаивает, что это не так. Но соблюдение ее курса чревато потерей влияния итальянского лидера на международной арене, и это создает определенное давление на ее правительство, анализирует издание.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта президент США Дональд Трамп объявил о новых 25% пошлинах, которые будут применяться ко всем автомобилям, произведенным не в Штатах. Они вступят в силу 2 апреля, в тот день, когда американский лидер собирается объявить взаимные пошлины против торговых партнеров Америки, который он называет "Днем освобождения".

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