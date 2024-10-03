Для iPhone могут закончиться оригинальные детали: что произошло в Apple

В Индии сгорел завод компании Apple по производству задних панелей iPhone и некоторых других деталей. Аналитики предполагают, что через 8 недель это может привести к дефициту комплектующих.

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Пожар на расположенном в штате Тамилнад заводе Tata начался 28 сентября, в результате чего 10 человек получили незначительные травмы. В результате происшествия производство было остановлено, что нарушило цепочку поставок для iPhone в Индии, пишет Reuters.

Инцидент произошел как раз тогда, когда американский техногигант стремится выйти за пределы Китая и рассматривает Индию как один из ключевых рынков для своего расширения. Завод Tata был единственным индийским поставщиком задних панелей и некоторых других деталей для iPhone как для собственного сборочного завода Apple, так и для ее подрядчика Foxconn.

Эксперты утверждают, что у Apple может быть запасы задних панелей на восемь недель, поэтому влияние пожара ощутится не сразу. Тем не менее произошедшее может затормозить производство смартфонов в преддверии всплеска продаж в праздничный сезон. Это может вынудить поставщиков американской компании закупать критически важные комплектующие в Китае или других странах.

По некоторым оценкам продажи iPhone 14 и 15 в индийский праздничный сезон, который длится с конца октября по начало ноября, должны были составить 1,5 млн единиц. Из-за пожара Apple с трудом может удовлетворить даже 15% этого спроса.

Кроме того, Tata экспортировал iPhone в Нидерланды и США, а также некоторые комплектующие – в Китай. За прошлый финансовый год, который завершился 31 августа, компания продала за границу товаров на общую сумму более $250 млн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что цены на iPhone 16 могут снизиться из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на новые модели, а сотрудники Apple уже получили персональные скидки. Эксперты прогнозируют, что снижение цен в ритейле может произойти в ближайшие несколько недель.

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