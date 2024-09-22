Цены на iPhone 16 могут снизиться в ближайшее время: почему и сколько стоит сейчас

Цены на iPhone 16 могут снизиться из-за более низкого, чем ожидалось спрос на новые модели, а сотрудники Apple уже получили персональные скидки. Эксперты прогнозируют, что снижение цен в ритейле может произойти в ближайшие несколько недель.

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Об этом пишет Quartz. Согласно отчетам аналитиков, Apple продала около 37 миллионов iPhone 16 за первые выходные, что на 13% меньше по сравнению с прошлогодними продажами iPhone 15. Это заставило компанию прибегнуть к внутренним мерам и предоставлять персональные скидки сотрудникам, а в скором времени ожидается снижение цен и в розничной торговле. .

Почему спрос на iPhone 16 упал

Одной из главных причин снижения интереса к новой модели является разочарование пользователей через Apple Intelligence – новый пакет функций искусственного интеллекта, ставший ключевой "фишкой" iPhone 16 Pro. На момент запуска эти функции оказались недоступны, что существенно повлияло на решение потребителей. Аналитик Минг-Чи Куо объяснил, что многие покупатели ожидали полноценного функционала, но компания анонсировала поэтапный запуск этой технологии, что отчасти объясняет более низкий спрос на серию iPhone 16 Pro.

Интересно, что, несмотря на общее снижение продаж, сроки доставки iPhone 16 Pro в некоторых городах США достигают двух-трех недель. Это свидетельствует о постепенном возобновлении спроса на рынке, однако общий уровень продаж остается ниже прошлогоднего.

Конкуренция на рынке и международные вызовы

Apple также сталкивается с растущей конкуренцией на международных рынках, особенно в Китае, где местные производители, такие как Huawei, предлагают конкурентоспособные альтернативы по более привлекательным ценам. Это оказывает значительное влияние на продажи новых смартфонов Apple в регионе, где компания традиционно занимает важную долю рынка.

Кроме того, по данным аналитиков, только 18% пользователей покупают новые смартфоны из-за желания получить новые функции. Большинство пользователей обновляют устройства только тогда, когда старые модели устарели или были повреждены.

Когда ожидать снижения цен

По прогнозам, снижение цен на iPhone 16 может произойти уже в ближайшие несколько недель. Минг-Чи Куо, один из ведущих аналитиков Apple, отметил, что компания уже предлагает своим сотрудникам персональные скидки на новые модели, и следующим шагом будет понижение стоимости для потребителей в ритейле.

Такое решение связано не только с низким спросом, но и усилиями компании сохранить свою конкурентоспособность на рынке. Снижение цен поможет повысить спрос и ускорить продажи новой линейки смартфонов.

Сколько стоит iPhone в Украине

Согласно Индексу iPhone от аналитиков Picodi, украинцам нужно отработать 38 дней, чтобы заработать на базовую модель iPhone 16 Pro (128 Гб). Для сравнения, жителямШвейцариидостаточно всего четырех дней, тогда как в Турции этот показатель достигает почти 73 дней.

В Украине пока не были объявлены официальные цены на новую модель, но по предварительным данным из онлайн-магазинов, iPhone 16 Pro стоит примерно 41 327 грн. Следует отметить, что цены на ввозимые "айфоны" всегда выше, чем в США, что создает дополнительные финансовые вызовы для украинских покупателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с осени этого года, начиная с iOS 18, Apple будет блокировать iPhone, если в нем обнаружат детали от другого устройства, что может привести к проблемам у недавно проводивших ремонты пользователей. Нововведение направлено на повышение безопасности и борьбу с использованием ворованных частей для ремонта.

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