Дело олигарха и экс-нардепа Жеваго на $113 млн перешло в новую фазу: суд принял решение

Печерский районный суд города Киева по ходатайству Государственного бюро расследований(ГБР) разрешил проводить специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении украинского олигарха Константина Жеваго – это означаетпереход дела в фазу заочного следствия, что даст возможность двигаться в суд без физического присутствия фигуранта. Речь идет о деле о растрате средств банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщают ГБР и Офис генерального прокурора (ОГП) Украины. Правоохранители не назвали имя олигарха, но известно, что речь идет именно о Жеваго.

Константина Жеваго подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, в 2007-2015 годах, он по предварительному сговору со служебными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов.

Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на счетах в иностранных банках передали в залог под кредитную линию для одной из оффшорных компаний. Эту фирму контролировал сам подозреваемый.

После невыполнения условий кредитных договоров деньги были списаны со счетов поручителя. Им, в этой схеме, выступал банк "Финансы и Кредит".

В 2019 году в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

частью 5 статьи 191 УК – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

частью 3 статьи 209 УК – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

частью 3 статьи 27 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – определяет лицо как организатора совершения уголовного преступления, эта статья не устанавливает наказание сама по себе, ее задача определить роли, которые выполняли участники преступления, она действует как "классификатор" соучастников.

Также подозрения получили ряд топ-менеджеров банка. Организацией механизма растраты 113 млн долларов США они нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Кроме того, в сообщении ГБР говорится, что было арестовано имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности речь идет о:

158 млн. долларов на счету в банке Швейцарии;

49 компаний резидентов и их активы, которые переданы в управление в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА);

корпоративные права 19 компаний нерезидентов, подконтрольных олигарху-беглецу.

Какие события предшествовали

В рамках международного сотрудничества во Франции следователи Бюро вручили уведомление о подозрении беглому олигарху Константину Жеваго в другом уголовном производстве по выводу 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит".

Его допросили в роли подозреваемого 19 марта 2026 года в Париже, Франции, с участием представителей компетентных органов пятой Республики. Для этого украинская делегация в составе следователей ГБР и прокуроров ОГП прибыла в Париж в рамках выполнения запросов о международной правовой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте олигарха Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

