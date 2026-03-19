Вывод более полумиллиарда гривен: во Франции вручили подозрение экс-нардепу и банкиру Жеваго. Фото
В четверг, 19 марта, во Франции вручили подозрение экс-нардепу и бенефициару банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго по делу о выводе более полумиллиарда гривен. Процедура состоялась во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии украинских прокуроров и следователей Государственного бюро расследований.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он не назвал имя подозреваемого, но известно, что речь идет именно о Жеваго.
Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. После вручения подозрения Жеваго допросили в Париже в статусе подозреваемого.
По данным следствия, экс-нардеп, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит" (находится в состоянии ликвидации), создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.
Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до дальнейшего вывода и легализации средств за рубежом.
Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
"Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания", – написал Кравченко.
Генпрокурор сообщил, что во время вручения подозрения Жеваго заявил о его необоснованности и политическом характере преследования.
"Мы к этому были готовы. Расследование продолжается. Работаем дальше", – отметил он.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте олигарха Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву.
