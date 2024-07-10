Беглого олигарха Жеваго заочно арестовал суд

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес решение о заочном аресте олигарха Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву. При этом сам Жеваго сбежал из Украины. По данным следствия, он находится во Франции.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). "ВАКС избрал меру пресечения в виде заочного ареста владельцу группы "Финансы и кредит". Он подозревается в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу в хозяйственном деле", – говорится в сообщении НАБУ.

Там также напомнили, что подозреваемый на момент совершения преступления и по настоящее время находится на территории Франции. Жеваго там задерживали в 2022 году по запросу Офиса генпрокурора Украины, однако местные суды отказывают в экстрадиции олигарха на Родину.

Дело о взятке Князеву: что известно

Бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева разоблачили в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По данным следствия, еще в 2002 году бизнесмен (Жеваго) приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний.

А 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Суд им отказал.

В 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с председателем Верховного Суда Князевым. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн дол.:

1,8 млн долл. – председателю и судьям Верховного Суда;

0,9 млн долл. – в качестве "оплаты" посредничества.

Уже 15 мая 2023 года при получении второго транша на сумму 450 тыс. дол. Князев и его адвокат были разоблачены "на горячем". 4 марта 2024 года Князева отправили на скамью подсудимых.

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