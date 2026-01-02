Что должны сделать все "ФОПы" Украины в январе: требования и крайние даты

В январе-2026 украинские физические лица-предприниматели (ФЛП, укр. – "ФОП") должны выполнить ряд обязательств перед налоговой службой. В частности надо уплатить налоги и подать отчеты, но требования различаются для разных групп "упрощенки".

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он расписал, что конкретно должны уплатить ФЛП каждой из групп.

"ФОПы" 1 и 2 групп

Уплатить военный сбор за январь (864,7 грн ) – до 20 января .

) – . Заплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за 4-й квартал 2025 года (5280 грн) – до 19 января ;

; Для ФЛП 1-й группы уплатить единый налог за январь (332,8 грн ) – до 20 января .

) – . Для ФЛП 2-й группы уплатить единый налог за январь (1729,4 грн) – до 20 января.

Важно знать! Единый налог и военный сбор для 1-й и 2-й групп могут не платить военнослужащие предприниматели, и те, что зарегистрированы на территориях ведения боевых действий. Они уплачивают эти обязательства только добровольно.

"ФОПы" 3 группы

Заплатить ЕСВ за 4-й квартал 2025 года (5280 грн) – до 19 января .

. Подать годовой отчет по уплате 5% единого налога – до 9 февраля.

по уплате 5% единого налога – до 9 февраля. Уплатить 5% единого налога за 4-й квартал – до 19 февраля.

Уплатить 1% военного сбора за 4-й квартал – до 19 февраля.

"ФОПы" которые имеют наемных работников

Надо подать Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за декабрь-2025 – до 20 января.

"ФОПы" которые делают выплаты физическим лицам

Подаем Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за декабрь-2025 – до 20 ноября.

"Это последний раз ФЛП подают месячный налоговый расчет. Следующий будет уже в апреле за І квартал 2026 года", – напомнил Смокович.

Новое требование к "ФОПам" с 1 января убрали

В Украине изменили сроки введения обязательных безналичных расчетов для ФЛП на едином налоге 1-й группы, в т.ч. бизнесов, совершающих продажи через торговые автоматы и с помощью выездной торговли. Они с 1 января 2026 года должны были обеспечить возможность оплаты карточкой.

В последние дни декабря-2025 Кабинет министров Украины пересмотрел эту норму. Вместо фиксированной даты 1 января 2026 года новый срок установлен как "через три месяца со дня прекращения или отмены военного положения".

"Решение приняли в ответ на обращение малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление... Отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды", – объясняла премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января изменились суммы налогов для ФЛП, а также лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей. Это связано с тем, в Бюджете-2026 заложено увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

