Коснется каждого "ФОПа": как изменятся налоги и лимиты в 2026 году. Все суммы

В 2026 году в Украине вырастут суммы налоговых отчислений, а также лимиты доходов для физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП"). Это связано с тем, в Бюджете-2026 заложено увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Так, Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" предусматривает, что с 1 января 2026 года в Украине:

минимальная заработная плата будет составлять 8647 грн ;

; прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3328 грн.

Как изменятся налоги для "ФОПов"

Единый налог для ФЛП 1 группы – 332,8 грн ежемесячно (в 2025-м – 302,80 грн).

(в 2025-м – 302,80 грн). Единый налог для ФЛП 2 группы – 1729,40 грн ежемесячно (в 2025-м – 1600 грн).

(в 2025-м – 1600 грн). Военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы – 864,70 грн ежемесячно (в 2025-м – 1600 грн).

(в 2025-м – 1600 грн). Единый социальный взнос (ЕСВ) для всех групп ФЛП – 1902,34 грн в месяц, или 5707,02 в квартал (в 2025-м – 1760 и 5280 грн соответственно).

Обратите внимание: эти показатели фиксируются по состоянию на 1 января года. То есть они являются постоянными и в течение года не меняются.

Как вырастут лимиты доходов для "ФОПов"

Для 1 группы – 1 444 049 грн (было 1 185 700 грн, или 167 минзарплат).

(было 1 185 700 грн, или 167 минзарплат). Для 2 группы – 7 211 598 грн (было 5 921 400 грн, или 834 минзарплаты).

(было 5 921 400 грн, или 834 минзарплаты). Для 3 группы – 10 091 049 грн (было 8 285 700 грн, или 1167 минзарплат).

Что еще изменится для ФЛП с 1 января 2026

С 1 января 2026 года все физлица-предприниматели 1-й группы в Украине будут обязаны принимать безналичные платежи – например, через POS-терминал или мобильное приложение. Это правило коснется, в частности, и тех, кто осуществляет продажи через торговые автоматы и выездную торговлю.

Кроме того, с 2026 года любая торговля в населенных пунктах любого размера в принципе должна будет происходить с возможностью безналичной оплаты.

В первую очередь изменения 2026 года затронут именно мелких предпринимателей, которые обычно работают самостоятельно, торгуют на рынках и т.д. Дело в том, что с 2025 года, когда терминалы стали обязательными для населенных пунктов с населением менее 5 тыс. человек, для таких ФЛП действовали исключения.

С 1 января 2025 года всех ФЛП начали штрафовать на сумму 8500-17 000 грн (в зависимости от вида деятельности и обстоятельств), если они не обеспечивают возможность безналичных расчетов в малых населенных пунктах. Однако санкции до 1 января 2026 года не применяются к плательщикам единого налога первой группы, которые:

торгуют с использованием торговых автоматов;

ведут выездную (выносную) торговлю;

продают собственноручно выращенную или откормленную сельхозпродукцию.

С 2026 года эта "льгота" отменяется. Предполагается, что мелкие торговцы и так получили достаточно времени, чтобы организовать свою работу по новым правилам. Исключением остаются прифронтовые территории.

Как сообщал OBOZ.UA, также Минфин Украины опубликовал законопроект об НДС для "ФОПов". Предполагается, что новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

