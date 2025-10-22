Британия сняла санкции с двух "дочек" "Роснефти", но есть нюанс: что надо знать

Правительство Великобритании ослабило санкции против России и сняло ограничения с двух дочерних компаний российского нефтяного гиганта "Роснефть", которые контролируются немецким правительством. Это означает, что британские компании смогут свободно заключать с ними сделки без страха попасть под вторичные санкции.

Как сообщили в Reuters, 22 октября Великобритания выдала специальную лицензию, позволяющую фирмам и банкам продолжать сотрудничество с нефтеперерабатывающими заводами Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing до марта 2026 года. В сентябре 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, правительство Германии взяло обе компании под контроль, аргументируя это защитой поставок энергии.

Компании оказались под контролем Германии по юридическому соглашению об "опекунстве". Это позволяет правительству управлять долями "Роснефти" в ключевых нефтеперерабатывающих заводах, в частности в PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Британские санкции против "Роснефти"

Об ослаблении санкционного режима объявили через неделю после того, как Великобритания ввела новые ограничения против России, под которые в частности попали российские энергетические гиганты – "Роснефть" и "Лукойл". Также в "черный список" внесли 90 компаний, среди которых:

4 нефтяных терминала в Китае;

44 нефтяных танкера "теневого флота" РФ;

"теневого флота" РФ; 8 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ);

для перевозки сжиженного природного газа (СПГ); индийская компания Nayara Energy Limited – в 2024 году она импортировала 100 млн баррелей российской сырой нефти на сумму более $5 млрд;

– в 2024 году она импортировала 100 млн баррелей российской сырой нефти на сумму более $5 млрд; китайский СПГ-терминал Beihai, который импортирует сжиженный газ с российского завода "Арктик СПГ-2" – на него британские санкции были наложены еще в феврале 2024 года.

Кроме того, Лондон запретил импорт нефтепродуктов, изготовленных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения. "Изымая российскую нефть с рынка, делая шаги к миру и, в свою очередь, строя безопасную Европу, мы непосредственно укрепляем национальную и энергетическую безопасность Великобритании", – говорится в заявлении Форин-офиса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что комитеты Европейского парламента поддержали проекты, предусматривающие полный отказ Евросоюза от российского газа и нефти. В частности, комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, начиная с 1 января 2026 года.

