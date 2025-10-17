Европарламент поддержал полный отказ ЕС от российского газа и нефти с 2026 года

Комитеты Европейского парламента поддержали проекты, предусматривающие полный отказ Евросоюза от российского газа и нефти. В частности, комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговлеодобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, начиная с 1 января 2026 года.

Видео дня

Правда, существуют исключения – для действующих краткосрочных контрактов (до 17 июня) и долгосрочных – до 1 января 2027 года (при условии, что такие контракты были заключены до 17 июня 2025 года). Об этом сообщили в Европарламенте.

Что говорят в Европарламенте

"Запрет российского ископаемого топлива является большим достижением для Европейского Союза и поворотным моментом в европейской энергетической политике. Мы усилили первоначальное предложение Европейской Комиссии, включив нефть и ее продукты, прекратив долгосрочные контракты на год раньше, чем предлагалось", – сказала председатель комитета по международной торговле Инесэ.

По ее словам, также в предложение ЕК были добавлены штрафы за невыполнение запрета.

В ЕК предлагали сделать исключения для стран, не имеющих выхода к морю, но эти предложения были отклонены.

Что именно принято

Согласно предложенным мерам, энергетические операторы смогут расторгнуть контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, которыми может считаться юридически обязывающий запрет дальнейшего импорта.

Также будет запрещено временное хранение газа российского происхождения в ЕС с 1 января 2026 года. Чтобы закрыть лазейки и уменьшить риск обхода ограничений, операторов обязывают подавать более подробные доказательства относительно страны происхождения.

С той же даты предлагают запрет импорта всей российской нефти и нефтепродуктов и дополнительные предохранители и ужесточение наказания за обход запрета.

Кроме того, евродепутаты изъяли положение, которое позволяет Еврокомиссии временно приостановить запрет на импорт в ситуациях, когда есть угроза для энергетической безопасности ЕС.

Как голосовали

Проекты ЕК по указанным ограничениям поддержали 83 голосами "за", тогда как 9 членов голосовали против и 1 воздержался.

Отмечается, что евродепутаты поддержали такое решение ввиду того, чтоРоссия системно, в течение двух десятилетий. использовала свои энергоресурсы как оружие и это еще более обострилось после ее открытого нападения на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года доходы России от экспорта ископаемого топлива снизились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. В то же время поставки газа через "Турецкий поток" в Европу выросли на 7% в годовом измерении, с поставкой 13,8 млрд куб. м за первые три квартала 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!