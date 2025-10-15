В списке "Лукойл" и "Роснефть": Великобритания мощно ударила санкциями по РФ

Великобритания ввела новые санкции против России, которые "ударят по самому сердцу финансирования войны". В частности под ограничения попали российские энергетические гиганты – "Роснефть" и "Лукойл".

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства. Всего в список внесли 90 компаний, среди которых:

4 нефтяных терминала в Китае;

44 нефтяных танкера "теневого флота" РФ;

"теневого флота" РФ; 8 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ);

для перевозки сжиженного природного газа (СПГ); индийская компания Nayara Energy Limited – в 2024 году она импортировала 100 млн баррелей российской сырой нефти на сумму более $5 млрд;

– в 2024 году она импортировала 100 млн баррелей российской сырой нефти на сумму более $5 млрд; китайский СПГ-терминал Beihai, который импортирует сжиженный газ с российского завода "Арктик СПГ-2" – на него британские санкции были наложены еще в феврале 2024 года.

Британский министр иностранных дел Иветт Купер назвала это "еще одним шагом к справедливому и прочному миру в Украине и к более безопасному Соединенному Королевству".

"В этот критический для Украины момент Европа активизируется. Вместе Великобритания и наши союзники оказывают давление на Путина, преследуя его нефтегазовый и теневой флот, и мы не уступим, пока он не откажется от своей неудачной захватнической войны и не начнет серьезно относиться к миру", – сказала чиновница.

Кроме того, Лондон запретил импорт нефтепродуктов, изготовленных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения. "Изымая российскую нефть с рынка, делая шаги к миру и, в свою очередь, строя безопасную Европу, мы непосредственно укрепляем национальную и энергетическую безопасность Великобритании", – говорится в заявлении Форин-офиса.

"Мы посылаем четкий сигнал: российскую нефть убрали с рынка. По мере усиления агрессии Путина мы усиливаем наш ответ. Великобритания будет продолжать лишать его финансирования, которое питает его военную машину", – отметила канцлер казны Рейчер Ривз.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Европейский Союз может согласовать 19-й пакет санкций против России на саммите 23 октября. Это стало возможным после того, как свое вето на ограничения на передвижение российских дипломатов сняла Венгрия, которая оставалась последней страной, блокировавшей единогласное принятие ограничений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!