Страны G7 готовы ввести новые санкции против Кремля: на что направят ограничения

Великобритания вместе с партнерами G7 готова объявить сегодня (17 июня) новые санкции против России, которые ограничат энергетические доходы Кремля и ударят по его военно-промышленному комплексу. Ограничения также будут касаться банковского сектора и ключевых отраслей российской экономики.

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Об этом пишет Reuters. В центре этого пакета – сокращение энергетических доходов Кремля и усиление давления на российский военно-промышленный комплекс, чтобы ограничить возможности Москвы вести войну против Украины.

"Мы завершаем разработку дальнейшего пакета санкций... чтобы уменьшить средства, которые Россия может вкладывать в свою незаконную войну", – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что это не только вопрос политики, но и демонстрация решимости Запада. Даунинг-стрит уточнила, что речь идет о мерах, направленных на энергетику, банки, военную промышленность и другие критически важные отрасли.

Британия уже ввела ограничения против более 2300 субъектов, связанных с российской агрессией, и теперь готова расширить этот список. Однако с другой стороны Атлантики совсем другое настроение, ведь президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает новые санкции, поскольку они, по его словам, "стоят Соединенным Штатам миллиарды долларов" и являются не таким простым инструментом, как кажется.

Более того, Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это означает, что новые санкции против России, вероятно, будут инициативой ЕС, Канады и Великобритании и без участия США.

Ключевым инструментом будущих санкций может стать снижение максимальной цены на российскую нефть. В декабре 2022 года G7 согласовала ограничение на уровне $60 за баррель, но падение цен на энергоносители сделало этот механизм менее эффективным.

Теперь Европейская комиссия предлагает снизить предел до $45, а Украина еще радикальнее - до $30. Параллельно в США некоторые сенаторы предлагают ввести высокие тарифы для стран, которые покупают дешевую российскую нефть - в частности для Китая и Индии. Но пока эта инициатива не имеет единой поддержки.

На пресс-конференции с премьер-министром Канады Трамп также заявил, что исключение России из G7 было "ошибкой", и это "усложнило жизнь". Такие высказывания вызывают удивление, учитывая то, что Россия была исключена в 2014 году после аннексии Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции Европейского Союза, введенные впервые в 2014-м в ответ на незаконную оккупацию АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией, продлены еще на год. Они будут действовать как минимум до 23 июня 2026 года.

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