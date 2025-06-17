"Санкции стоят нам много денег": Трамп тормозит введение ограничений против России

Американский президент Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России, объяснив это желанием "увидеть, будет ли подписано соглашение" с Москвой. Он также заявил, что санкции обходятся США в миллиарды долларов, поэтому не спешит с решением, несмотря на требования союзников.

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На саммите "Большой семерки" в канадской Альберте Трамп выступил с противоречивым заявлением, которое вызвало обеспокоенность среди западных союзников.

В то время как лидеры Франции, Германии, Канады и других стран G7 призвали к усилению экономического давления на Кремль, Трамп заявил, что не намерен спешить с новыми санкциями против России. Его главная мотивация - экономическая целесообразность и желание увидеть результативность переговоров.

"Не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции, это миллиарды долларов для США", - подчеркнул Трамп. По его мнению, экономическое бремя таких шагов ложится не только на целевое государство, но и на американских налогоплательщиков, бизнес и мировую экономику в целом. Он подчеркнул, что санкции - это сложный инструмент, а не "улица с односторонним движением".

Лидеры ЕС на саммите были категоричны, ведь усиление санкционного давления критически важно для того, чтобы заставить Владимира Путина перейти к реальным переговорам, которые могли бы остановить войну в Украине, которая длится уже четвертый год. "Европа это говорит, но они еще этого не сделали. Давайте сначала посмотрим, как они это сделают", - публично поставил под сомнение их решимость Трамп.

Особой критике подверглось заявление Трампа, сделанное ранее на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Там президент США отметил, что, возможно, стоит дать Москве и Киеву "немного побороться".

Трамп неоднократно подчеркивал, что его подход к внешней политике прежде всего базируется на экономической выгоде для США. В контексте санкций против России он предпочитает наблюдать за развитием переговоров, прежде чем принимать новые ограничительные меры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия продолжает незаконно переваливать нефть в открытом море вблизи Греции, используя суда без страхования и контроля для обхода международных санкций. Таким образом агрессор скрывает происхождение сырья, финансирует войну против Украины и подвергает Европу экологической катастрофе.

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