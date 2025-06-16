Евросоюз еще на год продлил санкции против России за аннексию Крыма и Севастополя

Санкции Европейского Союза, введенные впервые в 2014-м в ответ на незаконную оккупацию АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией, продлены еще на год. Они будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2026 года.

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Соответствующее решение в понедельник, 16 июня, принял Совет ЕС. На официальном сайте пресс-слжуба сообщила, что действующие ограничительные меры включают запреты на:

– импорт в ЕС продукции, произведенной в оккупированном Крыму или Севастополе;

– инфраструктурные/финансовые инвестиции и туристические услуги из Крыма;

– экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям/для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", – подчеркнула пресс-служба.

В Совете Евросоюза добавили, что РФ с 2022 года еще больше нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной.

"ЕС остается твердым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемому праву на самооборону от российской агрессии, а также привержен полной реализации своей политики непризнания", – сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– У ГУР есть подтверждение, что Россия незаконно переваливает нефть в открытом море вблизи Греции, используя суда без страхования и контроля для обхода международных санкций. Таким образом агрессор скрывает происхождение сырья, финансирует войну против Украины и подвергает Европу экологической катастрофе.

– Страны Европейского Союза уже начали работу над новым, 18-м пакетом санкций против Российской Федерации, в который Еврокомиссия предлагает включить ограничения против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов США за баррель.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения необходимого давления на агрессора цена за нефть не должна превышать 30 долларов за баррель.

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