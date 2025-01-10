Более $80 млрд осели в США: куда действительно пошли деньги, выделенные Вашингтоном на помощь Украине

Оказанная из Соединенных Штатов Америки военная помощь Украине является инвестицией в американское производство, потому что на самом деле выделенные Вашингтоном деньги остаются в США. Таким образом, эта помощь обеспечивает рост экономики США.

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Об этом напомнил военный аналитик Колби Бадвар. По его подсчетам, из денег, назначенных в США на военную помощь Украине, американский ВПК уже получил 57,9 миллиарда долларов.

"А после привлечения всех средств эта сумма составит более 80 миллиардов долларов", – подчеркнул специалист.

Он также сделал карту штатов страны, куда идут выделенные Вашингтоном на помощь Украине деньги. Больше всего получают предприятия ВПК в Арканзасе и Алабаме, им уже перечислены 4,7 и 3,8 миллиарда долларов соответственно.

Почти три миллиарда получила Пенсильвания; оружейники Аризоны и Техаса – 2,79 миллиарда. Калифорния – 2,17 миллиарда.

"Заметьте, что на карте – данные по контрактам только главных подрядчиков и ключевых субподрядчиков. А на самом деле цепочка поставок оборонной промышленности охватывает все 50 штатов. Если какой-то штат не обозначен, это не означает, что в него не поступают средства от "помощи Украине", – отметил Колби Бадвар.

Как сообщал OBOZ.UA, победа россиян в войне против украинцев не только не позволит американцам сэкономить деньги на поставляемое Украине оружие, но и потребует увеличения расходов Пентагона. Причем к такому выводу пришли аналитики именно Американского института предпринимательства.

Вчера США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что помощь будет предусматривать важные элементы для укрепления оборонных возможностей Украины.

В частности Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны, дополнительные снаряды, а также ракеты класса "воздух-земля". Кроме того, будут предоставлены материалы и оборудование, необходимые для поддержки украинских истребителей F-16.

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