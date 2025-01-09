США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, - Остин

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что помощь будет включать в себя важные элементы для укрепления оборонных возможностей Украины.

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Объявление о новой помощи было сделано во время встречи в рамках прошедшего в четверг, 9 января, заседания "Рамштайн". "Я объявляю сегодня новый пакет помощи... стоимостью 500 млн долл.", – заявил Остин.

В рамках этого пакета помощи Украина получит дополнительные ракеты для противовоздушной обороны (ПВО), увеличение количества снарядов, а также ракеты класса "воздух-земля". Кроме того, будут предоставлены другие материалы и оборудование, необходимые для поддержки украинских истребителей F-16.

"Здесь, на „Рамштайне", я нацелен на то, чтобы сделать все, чтобы помочь Украине жить в свободе и безопасности. Вместе наша работа должна продолжиться. Вот фундаментальная правда: борьба Украины важна для всех нас", – сказал Остин.

Следует отметить, что это последний пакет помощи Украине, который объявляет текущая администрация Джо Байдена, перед тем, как к власти придет команда Дональда Трампа.

Напомним, что заседание посетил президент Владимир Зеленский, прибывший в четверг, 9 января, на авиабазу "Рамштайн" в Германии. В общей сложности в 25-м заседании контактной группы принимают участие министры обороны 54 стран.

Известно, что у главы украинского государства на полях Рамштайна также запланированы переговоры на уровне министров обороны и военных командующих.

На нынешнем заседании, как известно, будет разработан план поддержки обороны Украины до 2027 года. Также сообщалось, что 25-й Рамштайн может стать последней встречей в таком формате.

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