Боевые бригады ВСУ будут получать крупную сумму на дроны: кто будет решать, какую технику покупать

Боевые бригады будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на закупку дронов – Кабмин поддержал соответствующее предложение Минобороны. Эту сумму будут делить на всех, а какие именно дроны закупать, будут решать командиры подразделений.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Минобороны. Там отметили: в декабре-2024 Минобороны уже передало 2,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников. Что, уверяется, позволило:

"быстро обеспечить потребности наших бригад";

усилить диверсификацию централизованного управления.

"Мы проанализировали этот опыт и приняли решение масштабировать инициативу. Командиры подразделений смогут использовать эти средства для приобретения именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте", – говорится в сообщении.

Ранее же премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что на оборону в 2025 году в госбюджете предусмотрено 2,23 трлн грн. При этом расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд грн.

"Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от Президента Украины – выработать не менее 30 000 дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 000 крылатых ракет и ракет-дронов", – рассказал премьер.

При этом он подчеркнул: в целом, планы отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предполагают наращивание имеющихся производственных возможностей до 30 млрд долларов. А в рамках проекта "Оружие победы" запустим долгосрочные контракты с производителями на 3-5 лет.

"Оружие Победы" – это перечень приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов, беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, роботизированных комплексов отечественного производства. Госзаказчики должны будут учитывать этот список, планируя государственные закупки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Министерство обороны ожидает появления новых финансовых стимулов для защитников. В частности, в 2025 году военнослужащие, которые получили травмы во время несения службы, будут получать "упаковки раненого".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!