В 2025 году для украинских военных готовят новые выплаты: кто получит помощь

Министерство обороны ожидает появления новых финансовых стимулов для защитников. В частности, в 2025 году военнослужащие, которые получили травмы во время несения службы, будут получать "упаковки раненого".

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Об этом заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник заявил в интервью "АрмияInform". Что именно войдет в "упаковку", он не раскрыл.

"Важно, чтобы военные, ветераны и новобранцы чувствовали постоянную поддержку государства — как во время службы, так и после ее завершения. Среди конкретных примеров такой поддержки — "Упаковка раненого", который начнут выдавать военным в 2025 году", – сказал Мельник.

Он отметил, что в Минобороны разрабатывают адаптивную одежду для раненых военных и специализированную одежду для женщин-военнослужащих, что обеспечит удобство и функциональность. В ведомстве также работают над улучшением системы питания военнослужащих и дополнительными финансовыми стимулами для защитников, чтобы повысить их мотивацию и улучшить условия службы.

Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и будущего", – отметил Мельник.

В то же время, заработная плата военных в Украине с 1 января не изменится – действующий размер вознаграждения будет сохраняться согласно утвержденному бюджету на 2025 год. Общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц, а наибольшие выплаты получают непосредственно находящиеся на первой линии обороны. Кроме того, он добавил, что в силах обороны действуют премии за уничтоженную российскую технику. Однако он назвал этот вопрос "немного тяжелым".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не меньше 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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