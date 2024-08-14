"Бензоколонка Европы" перекрыла кран до конца года: правительство РФ издало указ

Правительство России, которая имеет статус "бензоколонки Европы", неспособна побороть дефицит бензина на внутреннем рынке. Для этого местные власти продлили запрет на экспорт топлива до конца 2024 года.

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Соответствующее постановление опубликовали 14 августа на сайте Кабинета министров РФ, объяснив это необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Запрет не будет действовать на:

на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в частности со странами ЕАЭС;

горючее, вывозимое для личного пользования;

топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Это же ограничение действует в стране с августа – его вели после того, как в июле первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин уверял, что запрет экспорта дизтоплива не нужен. Однако позже стало известно о попытках российских властей ограничить потенциал для вывоза дизеля непроизводителями даже на территорию Таможенного союза и ЕАЭС.

Запрет на экспорт бензина был впервые введен в октябре прошлого года. Поводом для него стали рекордно высокие биржевые цены, а также сложившийся в ряде регионов локальный дефицит. В 2024 году запрет отменили, но с 1 марта его вернули. С 20 мая по 30 июня действовала временная приостановка ограничений.

Проблемы с бензином в России обострились на фоне участившихся в июне атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающих заводов в РФ. В связи с этим в июне бензин АИ-95 подорожал на бирже почти на 8 тысяч рублей за тонну, или на 22%. Однако производство бензина на НПЗ оказалось ниже плана правительства на 7%, а нефтяные компании были вынуждены распродавать запасы: за первую половину месяца они сократились почти на 30 тыс. тонн

Как сообщал OBOZ.UA, также в России с 1 июля 2024 года повысили тарифы на газ для всех категорий потребителей – на 11,2%. Правительство РФ назвало целью поддержку "Газпрома", который в 2023 году понес рекордные убытки.

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