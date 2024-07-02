В России взлетели цены на бензин из-за ударов украинскими беспилотниками по НПЗ

На нефтеперерабатывающих заводах в России обвалилось производство бензина. Из-за этого биржевые цены на автомобильное топливо в стране-террористке подскочили на 20% за месяц.

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Как сообщают росСМИ, резкий рост цен на российском рынке бензина связан с участившимися атаками украинских беспилотников по НПЗ в РФ. Так, 1 июля на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина "Премиум-95" достигла максимальной отметки с марта и чуть не обновила рекорд более чем за 9 месяцев — 63958 рублей (около $723) за тонну.

С начала июня бензин АИ-95 подорожал на бирже почти на 8 тысяч рублей за тонну, или 22%. Рост цен на платформе "Регуляр-92" оказался чуть скромнее — на 17% за месяц, до 54364 рубля за тонну.

При том что спрос на бензин на бирже рос, нефтяные компании в июне снижали его продажи. По его словам, производство бензина на НПЗ в прошлом месяце оказалось ниже плана правительства на 7%, а нефтяные компании были вынуждены распродавать запасы: за первую половину месяца они сократились почти на 30 тысяч тонн.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство России приняло решение повысить с 1 июля 2024 года тарифы на газ для всех категорий потребителей на 11,2% с целью поддержки "Газпрома", который в 2023 году понес рекордные убытки. Это повышение наибольшее за последние 11 лет и существенно повлияет на финансовое положение граждан, повышая их расходы на оплату коммунальных услуг.

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