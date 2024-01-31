Банки не стали держать старый курс доллара: столько теперь стоит валюта
Наличный курс доллара в Украине немного упал после нескольких дней роста. Так, утром в среду, 31 января, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,77/38,33 грн (покупка/продажа). За сутки курс в покупке опустился на три копейки, в продаже – лишь на копейку. Официальный курс тоже незначительно просел.
Впрочем, за неделю, с прошлой среды, подорожание наличного доллара в покупке составляет 17 копеек и в продаже 18 копеек, свидетельствуют данные профильного портала. До сегодняшнего снижения "бакс" непрерывно дорожал с пятницы, 26 января.
Национальный банк Украины (НБУ) тоже немного снизил официальный курс доллара. На 31 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,87 грн:
- на 1 копейку ниже курса, действовавшего во вторник, 30 января;
- на 42 копейки дороже, чем неделю назад;
- все равно на 36 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Где покупать и продавать наличный доллар: курс в банках 31 января
Среди крупнейших коммерческих банков 31 января дешевле всего продают доллары Райффайзен Банк и государственные ПриватБанк и Ощадбанк – по 38,2 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) и ПУМБе – по 38,4 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 31 января в государственном Сенс Банке и ПУМБе (по 37,8 грн за долл.).
На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался ниже банковского в продаже, но остается заметно выше в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 31 января предлагают по цене 38,13/38,25 грн (покупка/продажа). И это, к слову, существенное падение за сутки – на 12 копеек в покупке и на 8 в продаже.
Курс доллара: чего ожидать в ближайшее время
В экспертной среде до конца текущей рабочей недели (2 февраля) ожидают достаточно заметного изменения курса наличного доллара в банка, причем, неравномерного: снижения в покупке и роста в продаже. Так, по прогнозам, в банках курс ожидается на уровне от 37,3 до 38,8 грн.
В небанковских обменниках стоимость валюты может находится в пределах коридора купли и продажи от 37,4 до 38,7 грн. При этом большинство таких пунктов продолжат работать "с оборота" с разницей между курсами покупки и продажи в пределах 20-30 копеек. В то же время в районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек будет расширять эту разницу до 1 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!