Банки не стали держать старый курс доллара: столько теперь стоит валюта

Наличный курс доллара в Украине немного упал после нескольких дней роста. Так, утром в среду, 31 января, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,77/38,33 грн (покупка/продажа). За сутки курс в покупке опустился на три копейки, в продаже – лишь на копейку. Официальный курс тоже незначительно просел.

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Впрочем, за неделю, с прошлой среды, подорожание наличного доллара в покупке составляет 17 копеек и в продаже 18 копеек, свидетельствуют данные профильного портала. До сегодняшнего снижения "бакс" непрерывно дорожал с пятницы, 26 января.

Национальный банк Украины (НБУ) тоже немного снизил официальный курс доллара. На 31 января стоимость американской валюты установлена на уровне 37,87 грн:

на 1 копейку ниже курса, действовавшего во вторник, 30 января;

на 42 копейки дороже, чем неделю назад;

все равно на 36 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Где покупать и продавать наличный доллар: курс в банках 31 января

Среди крупнейших коммерческих банков 31 января дешевле всего продают доллары Райффайзен Банк и государственные ПриватБанк и Ощадбанк – по 38,2 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) и ПУМБе – по 38,4 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене "Универсал" – за 37,3 грн. А выгоднее всего продавать валюту 31 января в государственном Сенс Банке и ПУМБе (по 37,8 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,6 38,2 Ощадбанк 37,65 38,2 ПУМБ 37,8 38,4 Сенс Банк 37,8 38,25 Универсал Банк 37,3 38,4 Укрсиббанк 37,75 38,25 Райффайзен Банк 37,65 38,3 Укргазбанк 37,75 38,3 Укрэксимбанк 37,55 38,25 OTP Bank 37,6 38,25

Курс доллара в этой таблице может отличаться от фактических цен на валюту в кассах банков – там могут устанавливать дополнительные комиссии. Поэтому, чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался ниже банковского в продаже, но остается заметно выше в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 31 января предлагают по цене 38,13/38,25 грн (покупка/продажа). И это, к слову, существенное падение за сутки – на 12 копеек в покупке и на 8 в продаже.

Курс доллара: чего ожидать в ближайшее время

В экспертной среде до конца текущей рабочей недели (2 февраля) ожидают достаточно заметного изменения курса наличного доллара в банка, причем, неравномерного: снижения в покупке и роста в продаже. Так, по прогнозам, в банках курс ожидается на уровне от 37,3 до 38,8 грн.

В небанковских обменниках стоимость валюты может находится в пределах коридора купли и продажи от 37,4 до 38,7 грн. При этом большинство таких пунктов продолжат работать "с оборота" с разницей между курсами покупки и продажи в пределах 20-30 копеек. В то же время в районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек будет расширять эту разницу до 1 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.

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