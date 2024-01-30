"Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине: гривня больше не в топ-5 недооцененных валют

Доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.

Видео дня

К таким выводам пришло британское издание The Economist в январском исследовании "Недооцененность национальных валют". Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".

Рассчитали "реальный" курс доллара так: на момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $5,69, тогда как в Украине – 110 грн. Если разделить 110 на 5,69, получится 13,33. Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине. При этом официальный курс доллара в Украине на момент подсчета составлял 37,44 грн (по состоянию на 30 января – 37,88 грн).

В январе 2024 года гривня, по оценке аналитиков, стала восьмой в списке самых недооцененных валют мира. Хотя годом ранее, в январе 2023-го, украинская валюта была четвертой и входила в топ-5 этого рейтинга. Теперь же самыми недооцененными валютами стали:

тайваньский доллар (недооценен на 58%);

индонезийская рупия (57,3%);

индийская рупия (54,5%);

южноафриканский ранд (52,5%);

египетский фунт (51,7%).

Также "индекс Биг Мака" показывает и переоцененные валюты. Их в январе 2024 года оказалось семь (годом ранее было пять). Это:

швейцарский франк (переоценен на 43,5%);

норвежская крона (25,5%);

уругвайское песо (23,7%);

евровалюта (3,1%);

шведская крона (3,1%);

коста-риканский колон (0,4);

британский фунт стерлингов (0,4%).

Отдельно следует выделить датскую крону. Это единственная валюта в мире, кроме "базового" доллара, курс которой, согласно индексу, является "справедливым".

Следует понимать, что "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны. Потому индекс показывает лишь общую логику курсов валют, что признают и сами его создатели.

В целом The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" дважды в год еще с 1986-го. Выбор классического бургера из McDonald's аналитики объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи.

В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира. С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены "Биг Мака" в США, валюта страны считается переоцененной, если ниже – недооцененной.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам представителей банковского рынка, в феврале наличный курс доллара в Украине будет находиться в пределах 37,5 до 39,5 грн. То есть не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!