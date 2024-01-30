Украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшие дни: какой курс ожидать в банках

В экспертной среде до конца текущей рабочей недели (2 февряля) ожидают достаточно заметного изменения курса наличного доллара в банках. При чем, неравномерного: снижения в покупке и роста в продаже. Так, по прогнозам, в банках курс ожидается на уровне от 37,3 до 38,8 грн. Вечером же 30 января там покупают доллар в среднем по 37,8 грн, а продают по 38,31 грн.

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О возможных изменениях сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: переписать курс могут и в обменниках.

Так, ожидается, что стоимость валюты в них будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,4 до 38,7 грн. Сегодня вечером же они выставили ее на среднем уровне 38,15/38,27 грн (покупка/продажа).

При этом аналитик отметил: большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разность между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени) в пределах 20-30 копеек. В то же время, подчеркивается, в районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек будет расширять спред до 1 гривны.

НБУ снизил официальный курс

В то же время, Нацбанк определил на 31 января официальный курс доллара в 37,87 грн. Что на 1 коп. ниже текущего.

Таким образом, по сравнению с началом 2024 года гривня укрепилась по отношению к доллару. 1 января официальный курс американской валюты составлял 38 грн, т.е., был на 13 коп. выше.

Какая ситуация на рынке

В целом же, объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Вернут ли фиксированный курс

В то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Более того, подчеркнул Николайчук, НБУ предупреждал, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября [2023 года]. ...Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается", – сказал он.

При этом он отметил: от фиксированного курса Нацбанк отошел, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки. А сам режим управляемой гибкости курса позволяет ему обеспечивать достижение ряда важных задач. В частности, сохранение привлекательности гривневых инструментов:

депозитов;

облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной. И точно не угрожает выполнению этой задачи", – уверил Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

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