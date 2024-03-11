Банки и обменники за выходные переписали цены на доллар: какой теперь курс в Украине
Наличный курс доллара в Украине за выходные немного изменился в цене. Утром в понедельник, 11 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38/38,55 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,17/38,61 грн. За выходные банковский курс доллара снизился на 5 копеек в покупке, но вырос на 2 копейки в продаже. Официальный курс Нацбанка при этом повысился на 6 копеек.
За неделю, с прошлого понедельника, наличный доллар в банках все же подешевел – на 10 копеек в покупке и на 5 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,14 грн. Это:
- на 6 копеек выше курса, действовавшего в пятницу 8 марта и на выходных 9-10 марта;
- на 9 копеек дороже, чем было неделю назад;
- на 48 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен 22 февраля 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, но чуть ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 11 марта предлагают по цене 38,45/38,53 грн (покупка/продажа).
Курс в банках: где выгоднее покупать и продавать доллар
Среди крупнейших коммерческих банков 11 марта дешевле всего продают ПУМБ и государственный Укрсиббанк – по 38,5 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксимбанке – по 38,7 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 37,45 грн. А выгоднее всего продавать валюту 11 марта в государственном Сенс Банке, за 38,35 грн/долл.
Напомним, банковский сектор ожидает заметного роста курса наличного доллара в Украине – причем уже на этой неделе (11-17 марта). По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового.
Он отметил, что разница между курсами покупки на продаже в банках составит 30-50 коп. В обменниках же этот показатель будет большим – до 1 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках.
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