Банки и обменники за выходные переписали цены на доллар: какой теперь курс в Украине

Наличный курс доллара в Украине за выходные немного изменился в цене. Утром в понедельник, 11 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38/38,55 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,17/38,61 грн. За выходные банковский курс доллара снизился на 5 копеек в покупке, но вырос на 2 копейки в продаже. Официальный курс Нацбанка при этом повысился на 6 копеек.

За неделю, с прошлого понедельника, наличный доллар в банках все же подешевел – на 10 копеек в покупке и на 5 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,14 грн. Это:

на 6 копеек выше курса, действовавшего в пятницу 8 марта и на выходных 9-10 марта;

на 9 копеек дороже, чем было неделю назад;

на 48 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен 22 февраля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, но чуть ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 11 марта предлагают по цене 38,45/38,53 грн (покупка/продажа).

Курс в банках: где выгоднее покупать и продавать доллар

Среди крупнейших коммерческих банков 11 марта дешевле всего продают ПУМБ и государственный Укрсиббанк – по 38,5 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксимбанке – по 38,7 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 37,45 грн. А выгоднее всего продавать валюту 11 марта в государственном Сенс Банке, за 38,35 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,95 38,55 Ощадбанк 38,1 38,65 ПУМБ 38 38,5 Сенс Банк 38,35 38,65 Укрсиббанк 37,95 38,5 Креди Агриколь Банк 37,8 38,55 Универсал Банк 37,45 38,55 Укрэксимбанк 38,1 38,7

Напомним, банковский сектор ожидает заметного роста курса наличного доллара в Украине – причем уже на этой неделе (11-17 марта). По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового.

Он отметил, что разница между курсами покупки на продаже в банках составит 30-50 коп. В обменниках же этот показатель будет большим – до 1 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках.

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