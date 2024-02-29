Банки и НБУ заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит

Наличный курс доллара в Украине возобновил снижение. Утром в четверг, 29 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38,2/38,61 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,13/38,61 грн. За сутки курс продажи доллара снизился на 9 копеек. В то же время официальный курс Нацбанка упал более заметно – сразу на 22 копейки.

За неделю, с прошлого четверга, наличный доллар в банках упал уже на 20 копеек в покупке и 24 копейки в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 февраля рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,21 грн. Это:

на 22 копейки ниже курса, действовавшего в среду 28 февраля;

на 41 копейку ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен как раз неделю назад, 22 февраля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 29 февраля предлагают по цене 38,45/38,55 грн (покупка/продажа).

Среди крупнейших коммерческих банков 29 февраля дешевле всего продает доллары "Креди Агриколь" – по 38,55 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксмибанке – по 38,7 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк – 37,5 грн. А выгоднее всего продавать валюту 29 февраля в государственном Сенс Банке, за 38,2 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38 38,6 Ощадбанк 38,15 38,7 ПУМБ 38,1 38,6 Сенс Банк 38,2 38,6 Укрсиббанк 38,05 38,6 Райффайзен Банк 38 38,59 Креди Агриколь Банк 38 38,55 Универсал Банк 37,5 38,6 Укрэксимбанк 38,1 38,7

Банковский сектор не исключает подорожания наличного доллара в Украине. Ожидается, что в марте стоимость американской валюты будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Как рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи на наличном рынке составит до 50 коп. в банках и до 1 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в следующем месяце ситуация на рынке будет "более или менее прогнозируемой". "Факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – предостерег Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам продают фальшивые доллары в фиктивных обменниках. Кроме того, ненастоящими купюрами расплачиваются за покупки. А качественные фальшивки открыто предлагают в онлайн-магазинах.

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