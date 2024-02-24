Фальшивки продают украинцам даже в "обменниках": как распространяют

В Украине фальшивки продают в фиктивных обменниках. Кроме того, ненастоящими долларами расплачиваются за покупки. Качественные фальшивки открыто продают в онлайн-магазинах.

В одном из магазинов, который удалось найти OBOZ.UA, за 1 тыс. грн предлагают купить 100 фальшивых долларов. Действует курс 10 грн за один фальшивый доллар. "Суммы более 400 долларов обсуждаются отдельно и отправляются только по предоплате", – рассказал продавец.

Продавцы уверяют: качество фальшивок настолько высокое, что их почти невозможно отличить от настоящих долларов. Вроде бы их можно обменять даже в некоторых обменниках, однако, скорее всего, фальшивку заметят в кассе банка. "За 2 тыс. грн продаю подробную инструкцию по продаже долларов, можно купить набор с карточкой. Лучше в пунктах обмена сбывать, там проблем точно не будет. В какую сеть лучше ходить, тоже могу в инструкции отправить", – рассказывает продавец.

На самом деле украинцы довольно часто вообще не меняют доллары на гривни. Многие хранят свои сбережения в долларах. Немало украинцев соглашаются получать оплату наличкой в валюте: за транспортные средства, жилье, драгоценности и т. д.

"У нас ситуация в отделениях, когда приносят фальшивые доллары, происходит постоянно. Вообще, если это откровенная фальшивка и человек ее принес в пункт обмена, то нужно обращаться в полицию. А когда с клиентом разговариваем, он уже и не вспомнит, откуда он эти доллары получил. Кому-то родители дали, кому-то друзья долг долларами отдали, кто-то продавал машину еще до большой войны и вот до сих пор хранил те доллары", – рассказывает собеседник в одном из банков. По его словам, в финансовое учреждение фальшивая валюта попасть не может. Мол, во всех кассах установлены самые современные детекторы валют, а кассиры проходят постоянный инструктаж.

С обменниками ситуация гораздо сложнее. В прошлом году правоохранители выявили мошенников, организовавших обменный пункт, они использовали чужое название и продавали населению фальшивые доллары. То есть даже если вы не берете доллары из рук физлиц, а пользуетесь услугами вроде бы легальных обменников, вы все равно рискуете.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы теряют свои квартиры из-за кредитов под залог недвижимости. В некоторых случаях должники сами нарушают условия договора, а в других недобросовестные кредиторы создают такие условия, что выплатить долг невозможно.

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