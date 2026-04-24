АЗС в Украине обязали снизить цены: когда подешевеют бензин и дизель

Крупнейшим операторам сетей АЗС в Украине рекомендуют придерживаться правил формирования ценообразования на топливо. В частности им следует снизить стоимость бензина, дизтоплива и автогаза, когда ситуация на глобальном топливном рынке стабилизируется.

Об этом заявил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко после заседания регулятора. Он отметил, что рекомендации комитета являются обязательными для рассмотрения топливными компаниями.

"Обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов, в частности учитывая рыночные колебания стоимости их закупки, на условиях соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции", – говорится в рекомендация АМКУ.

Кириленко напомнил об изменчивости ситуации на топливном рынке. Поэтому АЗС должны оперативно реагировать на такие изменения.

"В течение марта – первой половины апреля цены на мировых рынках нефти и нефтепродуктов как росли, так и снижались. Следовательно, меняться должны и цены на отечественных АЗС, ведь розничные рынки нефтепродуктов в Украине имеют конкурентную структуру", – призвал Кириленко.

Он отметил, что рекомендации АМКУ являются обязательными для рассмотрения операторами сетей АЗС в течение 10 дней. В течение этого срока они должны предоставить основательный ответ о принятых мерах.

Цены на топливо в Украине могут пересмотреть

После заявления Ирана об открытии Ормузского пролива рынок отреагировал почти мгновенно. Стоимость нефти марки Brent за считанные часы упала примерно на 12%, с более 95 долларов до около 86 долларов за баррель.

Топливные эксперты считают, что в связи с этим в ближайшее время в Украине тоже ожидается снижение цен на топливо. Окончательная динамика будет зависеть от ряда факторов – от политики до конкуренции на внутреннем рынке.

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, цены на АЗС начали снижаться еще до последнего обвала нефти. В частности, отдельные сети уже уменьшили стоимость на 3-4 грн за литр, а количество операторов, которые снижают цены, ежедневно растет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году было выявлено и демонтировано 76 незаконных АЗС. В 2026-м же эта работа продолжилась. В частности, в Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали топливом сомнительного происхождения.

