АЗС в Украине массово продают поддельное топливо: какой регион самый "опасный"

В Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок было обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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Об этом сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ). Отмечается: среди лидеров также Одесская и Киевская области. Там было обнаружено 47 (11% от общего количества) и 44 (10%) подпольных заправок соответственно.

"Это свидетельствует о хронической региональной концентрации проблемы. Несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать. Подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Почему нелегальные АЗС опасны

При этом подчеркивается: хотя подпольные АЗС и предлагают топливо по ценам, ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности. А кроме того:

Уклонения от уплаты налогов.

Выплат зарплат "в конвертах".

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.

По всей Украине продают поддельный бензин

В то же время, в последнее время правоохранители разоблачили незаконную продажу бензина по всей Украине. Так:

В Одесской области злоумышленник продавал "бодягу" неизвестного происхождения.

В Черновицкой области торговали поддельными бензинами А-92 и А-95.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях – бензином А-95.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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