На АЗС украинцам продавали поддельный бензин: где заправляли фальсификатом

В Украине разоблачили масштабное производство низкокачественного топлива – в частности, бензина А-95. Злоумышленники добавляли в топливо различные смеси – в частности газовый конденсат. Продавали же фальсификат на АЗС в Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В настоящее время правоохранители передали дело в суд.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили, что злоумышленники успели:

изготовить и реализовать более 300 000 литров некачественного топлива;

получить за это почти 17 млн ​​грн теневой прибыли.

При этом подчеркивается: газовый конденсат в бензин добавляли для увеличения объема топлива. А для увеличения октанового числа злоумышленники добавляли "разные присадки неизвестного происхождения".

"Подпольные производители действовали в сговоре с должностными лицами нескольких предприятий в сфере торговли нефтепродуктами. Такое тесное "сотрудничество" позволяло дельцам наладить сбыт фальсификата под видом качественного топлива. В целях маскировки и легализации преступной деятельности злоумышленники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные", – говорится в сообщении.

В рамках дела было проведено почти 30 обысков – сейчас оно передано в суд. Обвиняемым, среди прочего, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 мая все АЗС в Украине перешли на бензин с биоэтанолом (спирт). Ожидается, что цена топлива, не возрастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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