На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Черновицкой области разоблачили незаконное производство и продажу на АЗС горюче-смазочные материалы – в частности, бензинов А-92 та А-95. В настоящее время фигуранту дела уже сообщили о подозрении.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

В ходе обыска на заправке детективы изъяли более 15 тыс. литров контрафактного бензина.

Ориентировочная стоимость продукции – около 1 млн грн.

"Собственник АЗС закупал фальсифицированные нефтепродукты у подпольных производителей. В состав такого горючего входили бензин, газовый конденсат и специальные присадки. Получившуюся смесь подозреваемый реализовывал на подконтрольной ему АЗС под видом бензина марки А-92 и А-95", – говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранту дела сообщено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров. Среди прочего, ему грозит штраф от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов – т.е., от 85 000 до 170 000 грн.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам топливного эксперта Александра Сиренко, с 1 мая все АЗС в Украине перейдут на бензин с биоэтанолом (спирт), но для большинства водителей это будет практически незаметно. При этом цена топлива не вырастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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