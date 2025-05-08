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Украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцам вместо бензина заливали фальсификат

В Украине разоблачили продажу незаконно произведенного топлива – бензина и дизеля. Злоумышленник наладил реализацию фальсификата в городе Татарбунары и селе Спасское Одесской области. В настоящее время дело передано в суд.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что злоумышленник:

  • Покупал топливо неизвестного происхождения – "без лицензии и регистрации".
  • Приобрел емкости для хранения горючего, а также оборудование, составляющие топливораздаточную колонку.
В Украине разоблачили продажу незаконно произведенного топлива

"В дальнейшем фигурант перепродавал бензин и дизельное топливо. Для этого установил в нежилых помещениях и грузовых автомобилях автозаправочное оборудование", – говорится в сообщении.

Злоумышленник продавал поддельные бензин и дизель

По делу было проведено 10 обысков. В их результате было изъято имущества почти на 3 млн грн. В частности:

  • более 12 тонн дизельного топлива и бензина;
  • 14 емкостей объемом 500-3000 л, оборудованных системой АЗС;
  • 4 транспортных средства, работавших как передвижные АЗС.
Злоумышленник наладил реализацию фальсификата в городе Татарбунары и селе Спасское Одесской области

В настоящее время дело передано в суд – по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Среди прочего злоумышленнику грозит штраф от 85 000 до 170 000 грн.

Дело о незаконной продаже бензина передано в суд

Поддельный бензин продают по всей Украине

Случай, произошедший в Одесской области, не единичный. В последнее время правоохранители разоблачили незаконную продажу бензина и в других регионах Украины. В частности:

В Черновицкой области торговали поддельными бензинами А-92 и А-95
  • В Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях – бензином А-95.
На АЗС украинцам продавали поддельный бензин
В Киевской области украинцам вместо бензина заливали "бодягу"

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 мая все АЗС в Украине перешли на бензин с биоэтанолом (спирт). Ожидается, что цена топлива не возрастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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