Wizz Air готова снова летать в Украину: авиакомпания выдвинула единственное условие

Wizz Air готовится вернуться в Украину сразу после объявления прекращения огня и восстановить 30 маршрутов в течение шести недель. Через полгода после завершения боевых действий авиакомпания планирует восстановить свои базы в Киеве и Львове и обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год.

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Об этом заявил генеральный директор компании Йожеф Варади в интервью Reuters. Wizz Air разработала четкий план возвращения в Украину сразу после оглашения прекращения огня.

Как только это произойдет, компания начнет процесс обновления своих маршрутов. По словам Варади, авиакомпания планирует возобновить полеты в течение полутора месяцев после официального открытия украинского воздушного пространства.

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) оценивает, что для безопасного открытия неба после войны потребуется от 6 до 8 недель. В течение шести месяцев после боевых действий Wizz Air планирует полностью восстановить свои базы в Киеве и Львове. В перспективе компания стремится обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год по 60 направлениям.

До 2022 года Wizz Air входила в тройку крупнейших авиаперевозчиков в Украине с рыночной долей 10,1%. Лоукостер был известен своими бюджетными рейсами в европейские города, особенно в Польшу, Германию, Италию и Великобританию.

Несмотря на войну, Украина остается важным рынком для европейских лоукостеров. Многие украинцы были вынуждены временно уехать за границу, и именно они могут стать первыми клиентами, воспользующимися авиаперелетами после открытия воздушного пространства.

Конкурент Wizz Air – Ryanair – также ранее объявил о намерениях возобновить полеты сразу после завершения войны. Это значит, что украинцы могут рассчитывать на возврат дешевых авиабилетов и удобных маршрутов после открытия неба.

По словам руководителей авиакомпаний, скорый возврат лоукостеров может помочь Украине не только в экономическом восстановлении, но и в улучшении мобильности населения. Несмотря на амбициозные планы, Wizz Air сталкивается с финансовыми трудностями.

в январе 2024 года компания вторично за полгода снизила прогноз годовой чистой прибыли из-за роста расходов;

из-за роста расходов; примерно 20% флота Wizz Air временно не работает из-за технических проблем с двигателями;

Wizz Air временно не работает из-за технических проблем с двигателями; ожидается, что ситуация улучшится в 2025 финансовом году, когда компания получит 50 новых самолетов Airbus.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, технически аэропорт "Борисполь" уже готов к возобновлению пассажирских авиаперевозок. Из аэропорта уже была сделана техническая гонка пятью самолетами.

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