Аэропорт 'Борисполь' может через месяц начать работу, с него взлетел уже пятый самолет

Технически аэропорт "Борисполь" уже готов к возобновлению пассажирских авиаперевозок. Из аэропорта уже были сделаны технические перегоны пятью самолетами. Так что если будет разрешение, уже через месяц предприятие может организовать регулярные рейсы гражданской авиации.

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Об этом рассказал гендиректор ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Алексей Дубревский. Он подчеркнул, что разрешение на полеты должно предоставить Госавиаслужба, но в этом вопросе первое и главное слово за украинскими военными.

"Уровень готовности очень высок. Если говорить о принятии или отправке специального авиарейса, наша готовность летом – 24 часа, зимой, в сложных метеоусловиях – 48 часов. Для организации регулярных рейсов пассажирской гражданской авиации понадобится от трех недель до месяца", – сказал он.

Директор аэропорта отметил, что заведение почти полностью сохранило свой высоко квалифицированный персонал. Если до войны в аэропорту работали более 4 тысяч человек, то сейчас их 3,5 тысячи, хотя по понятным причинам "примерно 80% коллектива сейчас в вынужденном простое".

Но организация проводит стажировку, тренировку и обучение, чтобы работники не теряли навыков.

"Если мы говорим о принятии или отправке специального авиарейса, мы совершили несколько технических гонок, это пять воздушных судов", – добавил господин Дубревский.

Напомним, что ровно год назад, в феврале 2024 года также утверждалось, что международному аэропорту "Борисполь" необходимо всего три недели для того, чтобы возобновить свою работу и принимать авиарейсы. Однако разрешение на полеты до сих пор не имеет ни один из гражданских аэропортов страны.

Хотя, как сообщал OBOZ.UA, вопросы запуска гражданских авиарейсов обсуждаются все чаще. В этом вопросе самое важное – это безопасность, поэтому первым предприятием, которое возобновит работу, может стать ужгородский аэропорт. По крайней мере, так считают в офисе президента Украины.

Впрочем, там также подчеркивают, что решение об открытии воздушного пространства первыми должны быть приняты именно украинские военные, исходя из ситуации и наличия ПВО.

О намерении возобновить полеты в Украину первым заявил крупнейший лоукостер Европы Ryanair. Генеральный директор ирландской авиакомпании Майкл О'Лири говорит, что уже разрабатываются планы по возобновлению полетов в Украину.

Латвийская авиакомпания AirBaltic также разработала план возобновления полетов в Украину.

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