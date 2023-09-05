Депутаты Рады поддержали увольнение Умерова из ФГИУ: что известно

Депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Такое решение парламент принял сегодня, 5 сентября.

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Решение поддержали 302 народных депутата. Завтра Умерова должны назначить министром обороны.

Отметим, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели предложит парламенту уволить Алексея Резникова с должности министра обороны и назначить на соответствующую должность действующего председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова. 4 сентября в Верховную Раду поступило заявление Умерова об освобождении от должности главы Фонда госимущества Украины.

Напомним, сегодня в Верховной Раде поддержали отставку министра обороны Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался за свою работу в должности министра обороны.

Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения России военная помощь Украине достигла $100 млрд. Также он отметил, что за 6 месяцев были сделаны запасы 200 тыс. бронежилетов, 150 тысяч шлемов. В войска было поставлено 1,5 млн. комплектов зимней формы и 2 млн. – летней.

В ходе отчета Резников сообщил, что на вооружение украинской армии с начала полномасштабной войны было принято около 200 образцов западного оружия. При этом время принятия оружия в эксплуатацию сократилось с 2-3 лет до 3-4 недель. Также он упомянул об отечественных разработках. По словам Резникова, в эксплуатацию было принято более 30 моделей украинских дронов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в феврале Резникова призвали уйти в отставку на фоне скандалов в Минобороны. Сам он признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для ВСУ через систему ProZorro. А уже в апреле он говорил, что готов уйти в отставку, но только после победы в войне.

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