'Ждем дня победы': Резников сказал, когда уйдет в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что готов уйти в отставку с поста главы оборонного ведомства. Однако сделать это он сможет лишь после победы в войне с Россией.

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Об это Резников рассказал в интервью испанскому изданию Larazon. Глава МОУ подчеркнул, что никогда ранее не видел себя на подобном посту, но согласился возглавить министерство с целью реформировать его.

Отвечая на вопрос журналиста, Резников заявил, что мечтает уйти в отставку с поста министра обороны.

"Это моя мечта! И уж тем более моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, этим все сказано. Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый", – признался министр.

Он также заявил, что до сих пор до конца не понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский выбрал на должность главы оборонного ведомства именно его.

"Для меня это до сих пор загадка. Мы тесно общались, когда я был вице-премьером, а президент знал меня с тех пор, как я был юристом. А еще говорят, что это профессия, которая никогда не покидает вас. Он решил преобразовать это министерство, и, возможно, ему нужен был кто-то с навыками общения... Реформа по стандартам НАТО также требовала подчинения обороны гражданскому и демократическому контролю. Мой предшественник на этом посту был бывшим генералом, как и начальник штаба. Два классических солдата", – заявил Резников.

По его словам, первое предложение от Зеленского возглавить Минобороны поступило в конце августа 2021 года, но тогда, уверяет Резников, он "вежливо отказался от предложения".

"Я видел себя в решении проблем с юридической точки зрения, возможно, в открытии новых юридических фронтов с Россией в международных судах либо в сотрудничестве с генеральным прокурором и министерствами иностранных дел и юстиции. Я думал, что убедил его (Зеленского. – Ред.), но через месяц он вызвал меня к себе в кабинет и, как только я вошел, сказал: "Хорошо, министр обороны"... Еще один сюрприз", – заявил Резников.

Выбор президента министр обороны объясняет стремлением главы государства реформировать оборонное ведомство: по словам Резникова, именно эти задачи Зеленский ставил перед ним в начале работы в МОУ.

"На той встрече он уже дал мне список из восьми ожиданий. Все они включали слово реформа. Я понял, что он хотел, чтобы я управлял этой трансформацией как генеральный директор. Я попросил его дать мне несколько месяцев, прежде чем спрашивать о результатах. Но у меня не оказалось этого времени: парламент поддержал мое назначение 4 ноября , а 24 февраля началась война", – отметил министр обороны.

Напомним, ранее Резников намекнул на потери Украины в войне с Россией. По его словам, во время землетрясений в Турции погибло больше людей, чем пало в бою украинских воинов.

В Турции и Сирии в ходе мощнейших землетрясений в этом году погибли около 50 тысяч человек.