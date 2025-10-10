"Заряжайте гаджеты": в Дії напомнили украинцам, что делать во время массовых отключений света

Перед наступлением зимнего сезона Россия активизировала обстрелы украинских энергетических объектов. Это означает, что население могут ждать регулярные обесточивания. Поэтому, чтобы оставаться на связи надо, заряжать свои гаджеты – это можно сделать в ближайшем "Пункте несокрушимости".

Об этом напомнили в Дии. Найти "Пункты несокрушимости" можно на карте в мобильном приложении платформы. "На карте в Дії вы найдете, где рядом есть тепло, вода, интернет, аптечка и генератор – все, что нужно, чтобы чувствовать себя удобнее во время обесточивания", – отметили в Дії.

Как загрузить карту

На карте можно найти "Пункт несокрушимости" или укрытия по отдельным типам (учебные заведения, ГСЧС, магазины и т.д.), а также узнать, удобно ли туда добраться людям с инвалидностью, Чтобы мама была всегда доступной даже без доступа к интернету, надо:

Открыть меню "Сервисы" в Дії.

Нажать на пункт "Несокрушимость ".

". Нажать на три точки в верхнем углу экрана и выбрать "Загруженные карты " в меню.

" в меню. Выбрать свою область, после чего мана сохранится на устройстве.

Где могут быть самые длинные отключения

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар предупредил жителей Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей о возможных длительных (по несколько дней) отключениях электроэнергии. Именно в этих приграничных и прифронтовых регионах РФ начала "выбивать" объекты энергетики в 2025 году.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено... Для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", – считает Гончар.

Как сообщал OBOZ.UA, директор центра исследований энергетики Александр Харченко также отмечал, что РФ изменила тактику обстрелов энергетики Украины. По словам эксперта, оккупанты пытаются создать "мертвую зону".

