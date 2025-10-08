Где могут быть отключения света на несколько дней: названы самые проблемные области Украины

Жители Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей этой осенью и зимой могут оставаться без электроэнергии по нескольку дней из-за последствий прицельных российских ударов по энергообъектам местного значения. В других регионах масштабных проблем с отключениями света, вероятно, удастся избежать, если ситуация с атаками не изменится.

Такой прогноз озвучил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар в интервью. По его словам, Россия теперь использует новую тактику ударов по энергетике Украины:

в первые два года полномасштабного вторжения РФ пыталась "накрыть" крупные подстанции по всей территории Украины, чтобы вызвать блэкаут;

по всей территории Украины, чтобы вызвать блэкаут; летом-2024 страна-агрессор попробовала повторить эту тактику, но она вновь не привела к ожидаемому Кремлем результату – украинцы не вышли на улицы протестовать против власти;

в 2025 году РФ полностью сменила подход и "выбивает" местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах – на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено... Для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", – считает Гончар.

Отключения света зимой 2025-2026: прогноз Минэнерго

Официальная оценка ведомства в целом совпадает с предположениями Гончара. Как рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, зимой нагрузка на систему возрастет, особенно в прифронтовых городах, где риск новых атак остается высоким.

По ее словам, враг сосредоточил удары на Сумской, Черниговской и Харьковской областях, которые ежедневно страдают от комбинированных ракетно-дронных атак. Украинцев предупреждают, что возможны временные отключения света, однако энергосистема в целом готова выдержать отопительный сезон даже в сложных условиях.

В Минэнерго признают, что ситуация в энергосистеме зимой напрямую будет зависеть от интенсивности российских атак и скорости восстановления поврежденных объектов. Ведомство готовится к различным сценариям, в том числе худшим, однако надеется избежать масштабных блэкаутов.

"Мы уже имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация менялась буквально ежедневно. Но совместными усилиями энергетиков, военных и местных властей мы сможем удержать систему", – сказала Гринчук.

Напомним, что по состоянию на 7 октября наиболее тяжелой оставалась ситуация в Шостке на Сумщине. После атаки РФ 4 октября город остался без газа и электроснабжения. Также после ударов по энергетическим объектам Черниговской области в регионе введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, директор центра исследований энергетики Александр Харченко также отмечал, что РФ изменила тактику обстрелов энергетики Украины. По словам эксперта, оккупанты пытаются создать "мертвую зону".

