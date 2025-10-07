РФ изменила тактику обстрелов энергетики: украинцам рассказали, что теперь под прицелом

Россия изменила тактику, отныне оккупанты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Украины и создают "мертвую зону" вдоль фронта. В ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения – котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, оккупанты пытаются создать "мертвую зону" шириной 100-120 километров вдоль линии боевого соприкосновения и границы с РФ.

Именно в этой полосе фиксируются массированные удары по объектам энергетики – распределительных электросетях, трансформаторных подстанциях и даже по газораспределительным пунктам. Харченко отметил, что такая стратегия врага имеет целью постепенно выбивать критические элементы системы, чтобы усложнить подачу электроэнергии в прифронтовых и приграничных регионах. По его словам, это не хаотичные атаки, а целенаправленная кампания по выводу из строя инфраструктуры, которая обеспечивает не только электричество, но и тепло для гражданского населения.

"Московиты пытаются бить по этой полосе, выбивая там и распределительные сети электрические, и пытаясь, это значительно сложнее, но они пытаются поразить какие-то газораспределительные пункты", – пояснил Харченко. Специалисты предупреждают, что дальше враг, вероятно, сместит акценты на объекты теплоснабжения – котельные и теплоэлектроцентрали.

Отмечается, что это может стать особенно опасным накануне холодов, ведь удары по источникам тепла не только вызывают перебои в энергоснабжении, но и непосредственно влияют на способность городов обеспечивать население теплом.

Украинцам советуют не медлить с подготовкой к зиме – устанавливать альтернативные источники тепла, проверять генераторы и иметь запасные варианты энергоснабжения. Энергетические компании, в свою очередь, усиливают защиту ключевых объектов и проводят восстановительные работы после каждой атаки, чтобы минимизировать последствия для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина готовится к очередной – уже четвертой по счету – зиме в условиях систематических обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России. Теперь украинские власти изменили стратегию и делают ставку на сеть массивных батарей для накопления электроэнергии.

