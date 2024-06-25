В Украине ввели обновленные жесткие графики отключения электроэнергии на 25 июня: когда не будет света
В Украине 25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. При этом накануне в нескольких регионах графики ужесточились, увеличив период без света.
Как сообщает "Укрэнерго", объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. "Причина – снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак", - объясняют в "Укрэнерго".
СЕО Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook объяснил: есть огромный дефицит генерации, который будет расти из-за увеличения потребления. "В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления", – пояснил он.
Отметим, что в Украине значительно усилили графики отключения в Киевской и Днепропетровской областях. К примеру, в Киевской области в некоторых населенных пунктах вместо двух часов гарантированного отключения ввели четырехчасовую "темную" зону. При этом вместе с возможными отключениями без света жителям Киевской области приходится обходиться по семь часов.
Какие почасовые графики действуют в разных регионах
График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес.
Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:
- чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;
- кол-центр: по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
На Донетчине в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше, чем на Днепропетровщине, – до 12 часов в сутки.
Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:
- в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;
- в кол-центре: по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.
В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.
В Киевской области все зависит от населенного пункта. В одних отключения такие же, как в Киеве. В других возможны более мягкие варианты.
Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются.
- сайты ДТЭК: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;
- телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.
У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.
- Какие графики действуют в других регионах
Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего есть 5 групп отключения света. Здесь можно по адресу увидеть свою группу.
Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:
- https://t.me/loeserviceBot
- https://www.viber.com/loebot
В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп.
Также можно обратиться по телефону:
- 0 (800) 300-247
- (0542) 659-659
В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будет определяться в случае необходимости, о чем сообщат дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений).
Также можно обратиться за консультацией:
- https://t.me/ZPEnergoBot
- 0 (800) 304-502
В Харькове и области гарантированное отключение – три часа в сутки. Отключения начались еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.
Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.
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