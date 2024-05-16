В Киеве отключают свет по часам: где узнать свой график и как понять, когда не будет электричества. Инструкция

В Украине с полуночи 16 мая ввели плановые отключения электроэнергии по часам, и столица не стала исключением. График в Киеве был обновлен и оказался одним из самых жестких – гарантированные отключения в сутки составляют по 9-12 часов (в зависимости от дня недели). Узнать график отключения света можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того о времени отключения киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

OBOZ.UA разобрался, как работают графики в Киеве и как их правильно читать. Кроме того, потребители сталкиваются с проблемами доступа к сайтам энергокомпаний, поэтому существуют альтернативные способы узнать, когда включат свет и когда его выключат.

Как узнать график отключения света в Киеве

Основной способ публикации графика – на сайтах ДТЭК и Yasno. Однако 16 мая многие пользователи не могут сразу получить доступ к этим страницам из-за большой нагрузки. Впрочем, если обновить страницу несколько раз, график все же может показать. Кроме того, если удалось получить доступ к сайту Yasno, график там можно скачать в формате .pdf и иметь к нему постоянный доступ офлайн.

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно совершить несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Также можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0 800 501 588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес:

с главной страницы "Киев Цифровой" нужно перейти в меню "Больше сервисов";

пролистав вниз, выбрать "ДТЭК Свет";

ввести свой адрес и получать уведомления (при этом следует учитывать, что указываться будет максимальное время отключения).

График отключения света в Киеве: как прочитать и узнать, когда будет свет

В новом графике отключений электроэнергии есть несколько очередей, однако клиентам из Киева не обязательно знать номер своей очереди (группы). При этом раньше в Киеве было 3 группы отключений, а теперь их 6.

"Благодаря этому отключение будет более прогнозируемым и точным, что сделает его максимально приближенным к четкому графику. Больше клиентов будут одновременно иметь свет", – объясняют на сайте компании.

Предыдущий график имел такие промежутки: 2 часа есть свет – 3 часа точно нет света – 4 часа возможны отключения. Сейчас это:

2 часа есть свет ( белые ячейки );

); 4 точно нет света ( темно-серые ячейки );

); 3 часа возможны отключения (светло-серые ячейки).

То есть максимальное время отключения для каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – до 12 часов в зависимости от дня недели.

Однако стоит отметить, что графики не всегда действуют на протяжении полных суток. Поэтому фактическое отключение может быть менее продолжительным, чем указано. А вот из-за аварий период без электроэнергии может затянуться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 16 мая впервые за долгое время были введены графики стабилизационных отключений для всех регионов. В некоторых населенных пунктах (Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях) ограничения будут действовать до 9:00 и с 16:00. Продолжительность отключений зависит от региона и города.

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