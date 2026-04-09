В Украине вернули графики отключений: "Укрэнерго" объявило жесткий график на 9 апреля

В четверг, 9 апреля, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать с 7:00 до 22:00. Причин же, по которым украинцам вернули графики, несколько – дефицит мощностей в энергосистеме, ремонты на АЭС и уменьшение генерации.

О применении отключений сообщили в "Укрэнерго" и Минэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключение света в Украине 9 апреля: главное

Причина отключений – последствия российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.

С 7:00 до 23:00 будет также применяться ограничение мощности для бытовых потребителей.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно. А с 18:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.

Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему в Украине вернули отключения света

В целом же, рассказали в "Укрэнерго", причина возвращения отключений та же, по которой они применялись зимой – дефицит мощности, который возник из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Впрочем, подчеркивается, нынешние отключения имеют свою специфику:

Украинцы продолжают пользоваться обогревателями.

Хотя отопительный сезон формально завершен, температура еще нестабильна. Поэтому многие украинцы используют электрообогреватели, что создаетдополнительную нагрузку на сеть.

Ремонты на а АЭС.

Весной традиционно начинаются плановые ремонты энергоблоков АЭС, из-за чего часть генерации становиться временно недоступной. Впрочем, ремонты являются необходимыми – ведь они помогают поддерживать АЭС в рабочем состоянии.

Снижение генерации на ТЭЦ.

После завершения отопительного сезона ТЭЦ работают значительно меньше. Многие из них не могут эффективно производить электроэнергию без параллельного теплоснабжения, поэтому общая генерация падает.

Меньший импорт электроэнергии.

Весной Украина импортирует меньше электроэнергии, чем зимой. Причина – ценовая ситуация на европейских рынках, по которой импорт становится менее выгодным.

Неравномерная работа солнечных электростанций.

С одной стороны, весной растет эффективность солнечной генерации. Но это создает новую проблему, ведь днем может быть избыток электроэнергии, а утром, вечером и в облачную погоду дефицит. Именно в пиковые часы потребления и возникает потребность в отключениях.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

