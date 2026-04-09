В Украине вернули графики отключений: "Укрэнерго" объявило жесткий график на 9 апреля
В четверг, 9 апреля, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать с 7:00 до 22:00. Причин же, по которым украинцам вернули графики, несколько – дефицит мощностей в энергосистеме, ремонты на АЭС и уменьшение генерации.
О применении отключений сообщили в "Укрэнерго" и Минэнерго.
Отключение света в Украине 9 апреля: главное
- Причина отключений – последствия российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.
- С 7:00 до 23:00 будет также применяться ограничение мощности для бытовых потребителей.
- Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно. А с 18:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Почему в Украине вернули отключения света
В целом же, рассказали в "Укрэнерго", причина возвращения отключений та же, по которой они применялись зимой – дефицит мощности, который возник из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Впрочем, подчеркивается, нынешние отключения имеют свою специфику:
- Украинцы продолжают пользоваться обогревателями.
Хотя отопительный сезон формально завершен, температура еще нестабильна. Поэтому многие украинцы используют электрообогреватели, что создаетдополнительную нагрузку на сеть.
- Ремонты на а АЭС.
Весной традиционно начинаются плановые ремонты энергоблоков АЭС, из-за чего часть генерации становиться временно недоступной. Впрочем, ремонты являются необходимыми – ведь они помогают поддерживать АЭС в рабочем состоянии.
- Снижение генерации на ТЭЦ.
После завершения отопительного сезона ТЭЦ работают значительно меньше. Многие из них не могут эффективно производить электроэнергию без параллельного теплоснабжения, поэтому общая генерация падает.
- Меньший импорт электроэнергии.
Весной Украина импортирует меньше электроэнергии, чем зимой. Причина – ценовая ситуация на европейских рынках, по которой импорт становится менее выгодным.
- Неравномерная работа солнечных электростанций.
С одной стороны, весной растет эффективность солнечной генерации. Но это создает новую проблему, ведь днем может быть избыток электроэнергии, а утром, вечером и в облачную погоду дефицит. Именно в пиковые часы потребления и возникает потребность в отключениях.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!