УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине вернули графики отключений: "Укрэнерго" объявило жесткий график на 9 апреля

Роман Костюченко
Коммуналка
3 минуты
516
Иллюстрация: отключение света

В четверг, 9 апреля, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать с 7:00 до 22:00. Причин же, по которым украинцам вернули графики, несколько – дефицит мощностей в энергосистеме, ремонты на АЭС и уменьшение генерации.

Видео дня

О применении отключений сообщили в "Укрэнерго" и Минэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

График отключений света в Украине 9 апреля

Отключение света в Украине 9 апреля: главное

  • Причина отключений – последствия российских ракетно-дронных атак на украинские энергообъекты.
  • С 7:00 до 23:00 будет также применяться ограничение мощности для бытовых потребителей.
  • Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно. А с 18:00 до 22:00 – ограничить пользование мощными электроприборами.
  • Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, поэтому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему в Украине вернули отключения света

В целом же, рассказали в "Укрэнерго", причина возвращения отключений та же, по которой они применялись зимой – дефицит мощности, который возник из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Впрочем, подчеркивается, нынешние отключения имеют свою специфику:

  • Украинцы продолжают пользоваться обогревателями.

Хотя отопительный сезон формально завершен, температура еще нестабильна. Поэтому многие украинцы используют электрообогреватели, что создаетдополнительную нагрузку на сеть.

  • Ремонты на а АЭС.

Весной традиционно начинаются плановые ремонты энергоблоков АЭС, из-за чего часть генерации становиться временно недоступной. Впрочем, ремонты являются необходимыми – ведь они помогают поддерживать АЭС в рабочем состоянии.

  • Снижение генерации на ТЭЦ.

После завершения отопительного сезона ТЭЦ работают значительно меньше. Многие из них не могут эффективно производить электроэнергию без параллельного теплоснабжения, поэтому общая генерация падает.

  • Меньший импорт электроэнергии.

Весной Украина импортирует меньше электроэнергии, чем зимой. Причина – ценовая ситуация на европейских рынках, по которой импорт становится менее выгодным.

  • Неравномерная работа солнечных электростанций.

С одной стороны, весной растет эффективность солнечной генерации. Но это создает новую проблему, ведь днем может быть избыток электроэнергии, а утром, вечером и в облачную погоду дефицит. Именно в пиковые часы потребления и возникает потребность в отключениях.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe