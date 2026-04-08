Почему вернули графики отключений: в "Укрэнерго" рассказали, что изменилось

Украинцам вернули графики отключений электроэнергии. Отмечается, что решение обусловлено дефицитом мощностей в энергосистеме, ремонтами на АЭС и уменьшением генерации. Весной ситуацию также осложняют погодные колебания и неравномерная работа энергосистемы, поэтому ограничения могут возникать периодически.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Согласно сообщению, причина возвращения ограничений та же, что и зимой – дефицит мощности, который возник из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Несмотря на весну, энергосистема работает в более сложных условиях, чем может показаться. На это влияет сразу несколько факторов.

люди продолжают пользоваться обогревателями;

Хотя отопительный сезон формально завершен, температура еще нестабильна. Поэтому многие украинцы используют электрообогреватели, что создаетдополнительную нагрузку на сеть.

ремонты на атомных электростанциях;

Весной традиционно начинаются плановые ремонты энергоблоков АЭС. Отмечается, что это необходимый процесс, который проводится по заранее определенному графику, но он означает, что часть генерации временно недоступна.

снижение генерации на ТЭЦ;

После завершения отопительного сезона тепловые электроцентрали работают значительно меньше. Многие из них не могут эффективно производить электроэнергию без параллельного теплоснабжения, поэтому общая генерация падает.

меньший импорт электроэнергии;

Весной Украина импортирует меньше электроэнергии, чем зимой. Причина – ценовая ситуация на европейских рынках, по которой импорт становится менее выгодным.

неравномерная работа солнечных электростанций;

С одной стороны, весной растет эффективность солнечной генерации. Но это создает новую проблему, ведь днем может быть избыток электроэнергии, а утром, вечером и в облачную погоду дефицит. Именно в пиковые часы потребления и возникает потребность в отключениях.

продолжаются обстрелы энергетики.

Россия продолжает атаковать объекты генерации и сети, что ухудшает ситуацию и не позволяет системе полностью восстановиться. В отличие от холодного периода, сейчас отключения имеют более неравномерный характер. Они зависят не только от общего дефицита, но и от времени суток, погоды и уровня потребления.

То есть электроэнергия может быть днем, но исчезать в пиковые часы – это новая реальность весеннего периода. Энергетики призывают украинцев рационально пользоваться электроэнергией, избегать одновременного использования мощных приборов и переносить часть потребления на дневные часы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина готова прекратить удары по энергетике Российской Федерации. Но только в том случае, если Москва остановит свои атаки на аналогичную украинскую инфраструктуру.

