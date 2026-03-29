Украинцам назвали тариф на свет с 1 апреля 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Украинцы с 1 апреля будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произойдет.

Текущий тариф зафиксирован соответствующим решением Кабмина. Согласно ему, по меньшей мере до 30 апреля 2026 года в Украине действует механизм возложения специальных обязанностей ("ПСО"). При нем государство обязывает участников рынка продавать электроэнергию на специальных условиях – для:

обеспечения доступных цен;

энергетической безопасности и стабильности.

Какой тариф на свет готовят для украинцев с мая

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", – отметила премьер.

В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

Вместе с тем, с февраля 2025-го по февраль 2026-го – в Украине произошло заметно подорожание коммуналки. Тарифы выросли в целом на 2,3%.

Так, по данным Госстата, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13,8%. А кроме того:

уборки мусора – на 3,8%;

содержания и ремонта жилья – на 3,5%.

В то же время, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне. Ими являются:

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 апреля украинцы – клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по предыдущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. При этом стоит помнить: апрель – последний месяц действия тарифного плана "Фиксированный", который и предусматривает текущую цену.

