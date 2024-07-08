Дни без отключений света отменили по всей Украине: жесткий график на 9 июля показали энергетики
В Украине 9 июля ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. То есть графики отключений света в каждой области будут действовать с 00:00 до 24:00. Исключений не будет – анонсированные ранее замеры потребления пришлось отменить. Это значит, что запланированные с 9 июля "дни без отключений света" отменяются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "С 9 по 24 июля НЭК "Укрэнерго" не будет производить измерения фактического уровня потребления в каждой области. Причина отмены – значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары", – говорится в сообщении.
Завтра, 9 июля, будут действовать ограничения в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, отключения будут в усиленном режиме:
- с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений;
- с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений;
- в другие часы – 3 очереди.
Отмечается, что в условиях жесткого дефицита тока облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе. "Режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда разрешит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха. Проведение измерений необходимо, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами", – объяснили в "Укрэнерго".
Как добавили в энергокомпании ДТЭК, отключения во второй половине дня будут проводиться в ужесточенном режиме. "Киев, Киевская область, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток", – заявили энергетики.
Следует учитывать, что "Укрэнерго" определяет время действия ограничений по все Украине, но конкретный график отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для своего адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.).
Когда отключений света станет меньше
По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго", советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, в Украине после 20 июля ожидается заметное смягчение графиков отключений электроэнергии. К этому приведет вывод из ремонта нескольких энергоблоков. Полностью избежать ограничений не получится, но дефицит тока в энергосистеме уменьшится.
"Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы выходим в работу по ремонтам ряда генерирующих установок. Должна появиться дополнительная энергетическая мощность, это, безусловно, приведет к существенному смягчению графиков. Скорее всего, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", – отметил Бойко.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине активно устанавливают газовые электрические установки, переданные Агентством США по международному развитию (USAID). В настоящее время к энергосистеме подключили 19 таких мини-ТЭС.
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