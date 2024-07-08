Дни без отключений света отменили по всей Украине: жесткий график на 9 июля показали энергетики

В Украине 9 июля ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. То есть графики отключений света в каждой области будут действовать с 00:00 до 24:00. Исключений не будет – анонсированные ранее замеры потребления пришлось отменить. Это значит, что запланированные с 9 июля "дни без отключений света" отменяются.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "С 9 по 24 июля НЭК "Укрэнерго" не будет производить измерения фактического уровня потребления в каждой области. Причина отмены – значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары", – говорится в сообщении.

Завтра, 9 июля, будут действовать ограничения в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, отключения будут в усиленном режиме:

с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений;

с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений;

в другие часы – 3 очереди.

Отмечается, что в условиях жесткого дефицита тока облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе. "Режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда разрешит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха. Проведение измерений необходимо, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами", – объяснили в "Укрэнерго".

Как добавили в энергокомпании ДТЭК, отключения во второй половине дня будут проводиться в ужесточенном режиме. "Киев, Киевская область, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток", – заявили энергетики.

Следует учитывать, что "Укрэнерго" определяет время действия ограничений по все Украине, но конкретный график отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для своего адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (официальные сайты, чат-боты и т.д.).

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Когда отключений света станет меньше

По словам члена наблюдательного совета "Укрэнерго", советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, в Украине после 20 июля ожидается заметное смягчение графиков отключений электроэнергии. К этому приведет вывод из ремонта нескольких энергоблоков. Полностью избежать ограничений не получится, но дефицит тока в энергосистеме уменьшится.

"Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы выходим в работу по ремонтам ряда генерирующих установок. Должна появиться дополнительная энергетическая мощность, это, безусловно, приведет к существенному смягчению графиков. Скорее всего, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", – отметил Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине активно устанавливают газовые электрические установки, переданные Агентством США по международному развитию (USAID). В настоящее время к энергосистеме подключили 19 таких мини-ТЭС.

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