США передали Украине десятки мини-ТЭС: сколько уже подключено

В Украине активно устанавливают газовые электрические установки, переданные Агентством США по международному развитию (USAID). В настоящее время к энергосистеме подключили 19 таких мини-ТЭС.

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В рамках "Проекта по энергетической безопасности" (ПЭБ) была передана 91 когенерационная установка общей мощностью 56,5 МВт, напомнили в USAID. Это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение более 1 млн жителей многоквартирных домов и около 960 социальных объектов в 32 городах.

Вместе с тем такие установки могут обеспечивать резервное электроснабжение в соседние больницы, объекты водоснабжения и водоотвод. Они работают на природном газе, производя тепло и электроэнергию – это дает местным коммунальным предприятиям продолжать снабжать потребителей теплом и светом даже во время перебоев или долгосрочных аварийных отключений электроснабжения.

В рамках "Проекта энергетической безопасности" USAID не только закупает и передает когенерационные установки, но и сопровождает процесс их установки и присоединения к сетям. Кроме того, работники теплогенерирующих компаний учат работать с ними.

Ранее в Украине подключили к сети газотурбинную мобильную электростанцию General Electric мощностью 28 МВт, которую США передали еще в феврале 2023 года. Запустить мини-ТЭС удалось лишь через 16 месяцев из-за ожиданий необходимых компонентов для ее полноценного функционирования.

Как уже писал OBOZ.UA, согласно прогнозам украинских экспертов, в Украину пришла жаркая погода. Поскольку в соседних странах ситуация такая же, у них меньше возможностей продавать свою электроэнергию, поэтому интенсивность отключений света у украинцев увеличилась. В то же время, импорт тока в Украину из ЕС и так находится на рекордном уровне.

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