В Украине официально стартовал отопительный сезон: в Кабмине назвали главные нюансы

В Украине сегодня, 28 октября, официально стартовал отопительный сезон для бытовых потребителей, то есть для жилых домов. Тепло уже начали подавать в 13 регионах. При этом зима обещает быть сложной из-за беспрецедентных российских атак на энергетику, а в населенных пунктах около линии фронта централизованного теплоснабжения не будет.

Видео дня

Об этом заявили министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Для социальной сферы отопительный период начался еще с 15 октября, и к теплоснабжению уже подключено более 55% школ, детских садов и больниц по всей Украине.

"Украина официально начала отопительный сезон...Решение о старте принимают органы местного самоуправления с учетом температурного режима", – отметила Свириденко.

Главное, что нужно знать

В 13 областях Украины уже начали подавать тепло в жилые дома.

Украины уже начали подавать тепло в жилые дома. Остальные области продолжат подключение с учетом погодных условий.

Это уже 4-й отопительный сезон за время полномасштабного вторжения – в этом году, как отметил Кулеба, он проходит "в условиях беспрецедентных целенаправленных российских атак на энергосистему страны".

– в этом году, как отметил Кулеба, он проходит "в условиях беспрецедентных целенаправленных российских атак на энергосистему страны". Техническая готовность предприятий коммунальной теплоэнергетики, впрочем, позволяет начать отопительный сезон в полном объеме .

. В связи с многочисленными повреждениями объектов теплокоммунального хозяйства невозможно обеспечивать услугой централизованного теплоснабжения прифронтовые громады Донетчины – это те населенные пункты, которые фактически находятся на линии фронта. Как сообщала Донецкая ОГА: – в Кураховской, Лиманской, Мирноградской, Покровской, Северской, Торецкой, –Часовоярской, Ильиновской и Константиновской громадах теплоснабжения не будет – в Добропольской и Святогорской громадах теплоснабжение будет осуществляться частично.

централизованного теплоснабжения – это те населенные пункты, которые фактически находятся на линии фронта. Как сообщала Донецкая ОГА: Жители таких громад могут получить выплату 19,4 тыс. грн на закупку твердого топлива на зиму , также компенсируется потребление 100 кВт-ч электроэнергии в месяц.

, также компенсируется потребление 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. Также по всей стране проводится подготовка к активной работе "Пунктов несокрушимости".

"Министерство ежедневно мониторит состояние прохождения отопительного периода, оперативно координируемся с областными администрациями и органами местного самоуправления. Все профильные министерства, компании и службы имеют единую дорожную карту действий во время обстрелов критической инфраструктуры", – сказал Кулеба.

Когда включат отопление в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в жилом фонде города отопительный сезон начнется в среду, 29 октября. На полное развертывание системы теплоснабжения понадобится семь дней.

"29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы – погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть", – отметил Кличко.

Тепло в больницы и другие учреждения социальной сферы начали подавать еще с 3 октября. Для них отопление подключают по индивидуальным заявкам руководителей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства. Среди прочем обсуждалась ситуация с импортом газа для прохождения зимы и работа с энергетическими партнерами Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!