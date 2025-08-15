Украинцам раздадут по 19 400 грн на дрова, но получить деньги смогут не все: главные правила

В Украине на отопительный сезон 2025-2026 гг. предоставят 19 400 грн на приобретение твердого топлива (дрова, уголь, брикеты, пеллеты и т.д.). Сумма рассчитана на одно домохозяйство, но список получателей ограничен – это жители прифронтовых территорий.

Видео дня

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. Финансирование осуществляется за счет средств УВКБ ООН и других гуманитарных организаций.

Главное, что нужно знать

Финансовая поддержка предоставляется двум категориям украинцев : – Без учета критериев уязвимости: жителям населенных пунктов, расположенных в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии соприкосновения. Помощь может получить любая семья в этой зоне, отапливающая жилье твердым топливом. – Для уязвимых категорий: для людей, проживающих на территориях активных боевых действий в 9 областях за пределами 10-километровой зоны. К этим областям относятся Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская и Николаевская.

: Средства будут перечислены в течение сентября-октября .

. Чтобы получить помощь, нужно подать заявление в местный орган управления по месту жительства (зарегистрированному или фактическому). Заявление может подать один из членов домохозяйства или его законный представитель.

в местный орган управления по месту жительства (зарегистрированному или фактическому). Заявление может подать один из членов домохозяйства или его законный представитель. Выплата придет в безналичной форме на банковский счет, указанный в заявлении.

на банковский счет, указанный в заявлении. Если после подачи заявления человек или семья будет вынуждена эвакуироваться в более безопасный регион, помощь все равно будет начислена.

Важно! Выплата "на дрова" поддержка не влияет на другие виды пособий, так как не включается в общий ежемесячный доход семьи.

Категории уязвимости: о чем речь

К уязвимым категориям населения обычно относят людей, имеющих ограниченные возможности для обеспечения своих базовых потребностей или наиболее пострадавших от последствий войны. К примеру:

многодетные семьи (с тремя и более детьми);

(с тремя и более детьми); одинокие родители , воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;

, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет; люди с инвалидностью или члены домохозяйства с особыми потребностями или хроническими заболеваниями;

или члены домохозяйства с особыми потребностями или хроническими заболеваниями; пожилые люди (пенсионеры, особенно одинокие и нетрудоспособные лица);

(пенсионеры, особенно одинокие и нетрудоспособные лица); внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома.

Также одним из дополнительных критериев часто является низкий уровень дохода на одного члена семьи. Эти критерии применяются для того, чтобы помощь была направлена к тем, кто в ней больше всего нуждается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине теперь работает Дія.Картка для всех государственных выплат. Оформить ее можно через приложение Дія или в банках-партнерах. Их список постепенно расширяется – к ПриватБанку, Monobank и Кредит Днепр добавился А-Банк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!